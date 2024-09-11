圣地亚哥队主教练：“金河成能否在年内复出还是未知数”. September. 11, 2024 07:37. by 李憲宰 uni@donga.com. 看似顺利的金河成（30岁•圣地亚哥教士•照片）的复出再次陷入了迷雾之中。 美国职业棒球大联盟（MLB）官方网站MLB.com10日援引圣地亚哥队主教练迈克•希尔特的话报道说：“金河成能否在年内复出变得不透明。”前一天，希尔特教练在与旧金山巨人队的比赛之前曾表示：“金河成的身体状况并不像我们所希望的那样。” 球队的主力游击手金河成在上月19日与科罗拉多洛基队的比赛中以安打出垒后，在投手牵制局时急忙回到1垒时右肩受伤。金河成在两天后被诊断为肩部炎症，自2021年进军MLB以来首次被列入伤病名单（IL）。当时预计10天左右金河成会重新回到球场，但现在看来恢复情况不是很好，时间延长了。 专心恢复的金河成最近才归队训练，继击球后还进行了送球训练。但是在8日与旧金山巨人队的比赛之前进行送球训练时，受伤部位再次感到不舒服。 因此，圣地亚哥俱乐部认为金河成的空白期会延长，正在准备“B计划”。曾担任主力游击手的桑德尔•博哈尔茨受到金河成挤压，从今年开始转战二垒，由游击手、一垒手杰克•克伦沃斯担任一垒。实际上，希尔特教练在9日的比赛中，在第5局首发游击手梅森•麦科伊的击球位时，让替补击球手多诺万•索拉诺担任替补，在防守上让博哈尔茨担任游击手，克伦沃斯担任2垒手。希尔特教练表示：“金河成的复出时间现在还不确定。幸运的是，我们还有其他选择。”

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