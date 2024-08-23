江原某寄宿型高中全校30%的学生确诊，“新冠肺炎集体感染”事件恐将再次出现. August. 23, 2024 07:54. by 朴星民 min@donga.com. 随着新冠病毒感染症（COVID-19）的再次扩散，江原地区的一所寄宿型高中全校30%左右的学生确诊，集体感染事件再次出现。8月第三周新冠肺炎住院患者为1444人，虽然增加趋势有所减缓，但创下了今年以来的最高水平。 据疾病管理厅22日透露，本月11日至17日，全国220家标本监视医院的新冠肺炎住院患者人数比前一周增加了5.7%，达到1444人。新冠肺炎住院患者在6月第四周（23~29日）当时仅为63人，但进入7月后开始激增，7月第四周（21~27日）为474人，8月第二周（4~10日）为1366人。保健当局推测，如果包括未接受检查或未住院的轻症患者，确诊人数将达到20万人左右。 疾病管理厅厅长池荣美当天在新冠病毒相关部门会议上表示：“夏季流行在本周或下周以后呈减少趋势，顶峰的确诊患者规模将小于当初预想的35万人。”疾病厅考虑到增加趋势放缓等因素，计划不会上调保持社交距离等危机阶段。 但是，随着小学、初中、高中开学与新冠肺炎再扩散时期重叠，学生和家长们担心集体感染的可能性。实际上，江原某寄宿型高中上周在开学两天后出现了首例确诊病例，此后累计确诊病例增至49人，占学生的30%。

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