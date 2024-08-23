只有消除“彼得潘症候群”，干脆歇着的青年才会减少. August. 23, 2024 07:53. . 人们指称不想成为大人的大人时，会使用“彼得潘征候群”这个词。对于企业，偶尔也会使用“陷入彼得潘征候群”的说法。这是指中小企业只想留在中小企业里、不想成长为中坚企业和大企业的现象。因为他们认为，中小企业自己停止增长会更好。成为更大的企业的瞬间，包括税金减免在内，从政府那里得到的各种支援和优惠就会中断。也就是说，没有必要冒脱离政府设置的“中小企业”篱笆的危险。 旨在保护中小企业的安全装置反而阻碍了他们前进，这种悖论性情况早在24年之前就已被指出。经济合作与发展组织在2000年发布的《韩国经济报告》中诊断说：“对中小企业的大规模支援削弱了自身为提高生产效率的努力。”当时经合组织劝告说：“应摆脱使中小企业政策依赖政府支援的做法，朝着激活活力的方向转变。”此后，中小企业支援问题一直出现在经合组织《韩国经济报告》中。官界甚至出现了“在报告出来之前，反而是政府要求保持‘低调’”的说法。 今年的《韩国经济报告》中也包含了中小企业支援项目过多的判断。撰写报告的韩国部分负责人约翰·帕雷利乌森（音）表示：“去年中央政府和地方政府的中小企业支援项目加起来共有1646个，但中小企业的生产效率持续落后，减少数量的单纯系统会更有效率。”经合组织认为，1646个支援项目是“碎片化、调整无度的系统”。 对于政府的支援是否过多，可能会见仁见智。但如果陷入“彼得潘征候群”的中小企业增多，好的工作岗位增加的可能性也会消失。韩国社会缺乏好的工作岗位，也是因为大企业的工作岗位少。据韩国开发研究院调查，韩国大企业的工作岗位比率为14%（2021年标准），在经合组织32个成员国中排名倒数第一。这还不到经合组织平均水平的一半。工资或福利等劳动条件方面，大企业一般比中小企业好很多。 大企业工作岗位不足而出现的问题之一就是青年们脱离劳动市场。在中小企业工作了1年4个月左右的20多岁的A某说：“因为频繁的加班、与上司的矛盾等，这段时间公司生活太累了，所以暂时干脆休息。”像他一样有能力工作但上个月没有明确理由就休息的青年人数在历年7月份中最多。就想歇着的青年已经连续3个月以同月为基准连连创下历史最高纪录。 要求他们降低眼光是不负责任的。在韩国社会，只要一回头就能确认，第一份工作会导致生活轨迹从此截然不同。如果一开始进入好的职场，经济上过稳定生活的可能性就会很高。在连夜班津贴都拿不到的中小企业上班的人，很难找到转到大企业工作。虽然为时嫌晚，但仍应倾听经合组织持续20多年的劝告，使具有竞争力的中小企业成长为大企业。就算有些慢，这也是更切实的青年就业对策。

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