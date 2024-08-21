拜登给52年政治生涯画上“美丽句号”. August. 21, 2024 07:52. by 芝加哥=文炳基常驻美国记者 weappon@donga.com. “美国啊，美国！我尽了最大的努力（I gave my best）。” 美国总统拜登当地时间19日在伊利诺伊州芝加哥联合中心举行的民主党全党大会主题演讲中表示：“我爱我的工作（总统职务），但我更爱美国。”拜登在高龄导致认知功能下降引发忧虑的情况下主动辞去总统候选人职务，公开支持副总统哈里斯。在宣布结束长达52年的政治旅程的当天演讲中，他强调说，为了守护民主的大义而主动放弃权力，是自己留下的最佳业绩。 拜登在当天的演讲中表示：“因为要守护民主，所以才欣然辞去（候选人职务）。就像2020年一样，在2024年也要拯救民主。”他还说：“11月要参加投票，守护参议院，重新掌握众议院。而且我们必须战胜特朗普。哈里斯必须成为总统。”民主党代表们连声高呼“We love Joe（我们爱拜登）”。 民主党在当天开幕的全党大会上正式推举哈里斯为总统候选人，明尼苏达州州长蒂姆·沃尔兹为副总统候选人。在全党大会的最后一天22日，哈里斯将发表接受总统候选人的正式演讲。但她在没有预告的情况下登台，受到了热烈的欢呼。她表示：“感谢您（拜登）将载入史册的领导能力，感谢您为美国提供一生的服务。我宣布，在11月的选举中，我们将共同推动美国前进。” 美国前国务卿希拉里·克林顿也在发表赞助演讲时表示：“我们正在书写美国这一故事的新篇章。未来就在这里。不会再有阻碍我们梦想的玻璃天窗了。” 美国有线电视新闻网（CNN）报道说：“哈里斯副总统从拜登总统和克林顿前国务卿手中接过了两支火炬。与年轻的新候选人一起，民主党联盟正在重建。”

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