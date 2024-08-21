首尔市：“将在光化门广场建立纪念韩国战争勇士的空间”. August. 21, 2024 07:52. by 李素贞记者 sojee@donga.com. 首尔光化门广场将建成包含自由与和平价值的国家象征空间。 首尔市20日表示，从7月15日到8月15日的一个月里，在首尔市网站上收集了市民对光化门广场国家象征空间建设的意见，结果共收到了522件市民提案。首尔市6月份发布在光化门广场建设具有100米高的太极旗升旗台的国家象征空间的计划，引发了争议。随后，首尔市决定从原点重新进行讨论，并在一个月内收集市民提案。 结果显示，赞成建设国家象征空间的意见有308件，占59%，反对的有40%（210件），其他有1%（4件）。最适合的象征物中太极旗最多，达215件（41%）。木槿花11件、国纹章及国玺各2件、《爱国歌》1件等。吴世勋市长表示，“打开了所有的可能性。活用太极旗应该最有说服力”。 作为象征物设计，有人提议利用媒体艺术作品或光造型物等，将光化门广场装饰成兼具艺术性的空间。首尔市政府计划收集这些意见，为纪念在韩国战争中牺牲的全世界参战勇士创造空间，以维护自由与和平的价值。首尔市将于下月着手国际设计征集工作，计划于2025年9月竣工。 不过，也有人批评说，征求意见的过程纯属“走形式”。市民可以通过首尔市网站使用Naver或谷歌账号参与，一个人可以用多个账号参与，但并未确认是否重复。赞成和反对的回答率也是以首尔市任意分类参与者的叙述型意见的方式进行的。

한국어