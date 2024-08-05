共同民主党：“检察机关针对李在明等人查询通信情况，进行全方位核查”……检方：“属于合法程序”. August. 05, 2024 08:19. by 安圭永记者、许东俊记者 kyu0@donga.com、hungry@donga.com. 韩国检察机关在调查“捏造干预大选舆论疑惑”的过程中，大举查询了共同民主党前代表李在明等10多名共同民主党议员、助理和媒体人士等通信用户信息资料。这一事实迟迟才被公开，引起了争议。共同民主党强烈反对称，“这是超越公安统治的司政统治”“媒体稽查”，检方则反驳称，“这是调查过程中进行的合法查询”。政界观察人士认为，犹如2021年12月高级公职人员犯罪调查处对当时在野党国民力量党议员进行大规模通信查询的事实被曝光后引发“胡乱查询疑惑”一样，这一次的争议也可能闹大。 李在明3日在脸书上上传了提供通信用户信息的短信截图画面，称“通信查询似乎很流行，我的通信记录也（被查了）”。其内容是，首尔中央地方检察厅反腐败调查一部今年1月4日以调查为目的，得到了通信公司提供的李在明的姓名和电话号码等通信用户信息。共同民主党议员金承元、秋美爱也在脸书上公开了相同内容的提供通信信息的相关短信。 据悉，本周末共同民主党议员的聊天群也闹翻了天。卢钟勉（音，下同）、朴范界、梁富男、许宗植等10多名议员纷纷表示，“我也收到了查询通信的通知短信”，接连上传抗议性认证信息。共同民主党一名助理表示：“多名助理也因接到同样的通知短信而惊慌失措。” 据悉，检察机关的大规模通信调查，是在调查华天大有大股东金万培在上次大选中就釜山储蓄银行调查报道关于尹锡悦总统的虚假事实、试图对大选产生影响等内容的“捏造干预大选舆论疑惑”的过程中进行的。 共同民主党认为，7个月后才通报今年1月进行的通信查询事实也是个问题。该党发言人韩民洙4日在新闻发布会上抨击称：“根据相关法律，应在通信查询30天内将相关事实通知当事人，但直到8月才通知1月份进行的通信查询事实，理由是什么。难道是怕点燃4月10日议会选举的民心而隐瞒了这段时间吗?检察机关的这种行为才是严重的干预选举和捏造舆论行为。” 对此，检察机关反驳道：“如果担心毁灭证据和逃跑等妨碍调查，通知期限可以延长2次，每次3个月。”

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