弥勒寺址、公山城……文化遗产中铺开的“光之盛宴”. July. 30, 2024 07:49. by 金相雲 sukim@donga.com. 寂静的废寺址的典型全北益山弥勒寺址将上演一场华丽的光之盛宴。除了现存的两座石塔外，被推测为介于这两座石塔之间的木塔，百济时代的3塔伽蓝配置也将以媒体艺术华丽地再现。特别是9层中只复原到6层的西侧石塔上，形形色色的光演绎一块块石头堆起来的样子，将观众们召唤到百济时代。 该场面是9月6日至10月6日在益山弥勒寺址举行的“弥勒寺，千年之光：弥勒寺址，探索1400年的秘密”媒体艺术的一部分。国家遗产厅（厅长崔应天）和国家遗产振兴院（院长崔永昌）将于8~10月在益山弥勒寺址等全国7个地方举行“2024国家遗产媒体艺术”。这是从2021年开始，用信息通信技术（ICT）讲述主要文化遗产中的故事的演出。 去年共吸引118万名游客的“国家遗产媒体艺术”今年新增了庆南晋州市晋州城和全南高兴郡粉青砂器窑址，共将在7个地方举行演出。 将于下月2日至25日举行的晋州城媒体艺术以“温玺美路，晋州城图”为主题，包括矗石门媒体立面在内的13个节目将迎接观众。在此期间，晋州文化遗产夜游也将同时进行，为夏夜增添韵味。9月6日至29日，将在扶余官北里遗址及扶苏山城以“泗沘戏剧”为主题，通过媒体艺术对实现百济文化复兴的泗沘百济进行重新诠释。 9月13日~10月10日，在公州公山城一带，以“武宁之国，灿烂的希望之光”为主题，将用媒体艺术描绘梦想百济中兴的武宁王的生平故事。锦西楼外墙展开的媒体立面与俯瞰锦江的美景完美契合，给人以神秘的氛围。9月13日至10月6日，在高兴粉青砂器窑址一带，将以“火花1250，在高兴绽放的热情之花粉青”为主题，用媒体艺术表现粉青砂器的美丽。 9月28日至10月20日，在水原华城，将以“万川明月：正祖的梦想，成为光”为主题，以正祖创建的华城华西门为中心，展开融合媒体艺术和表演的演出。10月5日至27日在江陵大都护部官衙举行的“描绘江陵”媒体艺术将展示代表江陵的栗谷李珥和蛟山许筠。 如果想提前观看全国7处媒体艺术，可以参观26日开幕到下月4日为止在釜山海云台平台（原海云台历史）举行的“Meta Heritage”企划展示会。

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