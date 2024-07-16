韩国经济人协会会长柳真：“即使特朗普当选，韩国企业也不会有太大的困难”. July. 16, 2024 07:57. by 济州=卞钟国记者 bjk@donga.com. “即使特朗普候选人当选，（韩国）也不会有太大的困难。” 韩国经济人协会会长柳真12日在“2024韩国经济人协会济州夏季论坛”记者招待会上做出了上述表示。这意味着，即使美国总统大选共和党候选人特朗普前总统当选，也不会给韩国企业带来太大的负担。 柳真表示：“美国总统拜登首先想到的是与工会相关的企业，韩国企业主要进军了没有工会的美国州。特朗普将对投资美国的企业给予与美国企业一样的待遇，因此（与韩国）可能会很合拍。”与共和党执政时废除对外国企业的补贴等加强本国优先主义的忧虑不同，增加美国投资的韩国企业可能会有更多的机会。 柳真表示：“如果韩美日三国进行合作，特朗普也会合作。”他强调，反而应该先解决韩国经济的问题。他把韩国经济的根本问题定义为“OLD”。这是“旧制度（Outdated）、低出生率（Low）、停滞的产业结构（Dormant）”三个英文单词的首字母。 他说：“存在太多其他发达国家没有的限制，韩国企业脚腕上戴着沙袋奔跑。为了维持人口，应该考虑从宗教相似的国家移民或领养等。” 柳真去年8月就任韩经协会长。在他就任后，一度离开韩经协的三星、SK、现代汽车、LG等4大集团虽然重新加入，但至今还没有缴纳会费。对于缴纳会费，柳真表示：“这需要时间，但我认为等待的话会有好消息。”

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