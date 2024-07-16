被赶往单纯职的第二次婴儿潮世代，有954万人在等待……. July. 16, 2024 07:51. . 总人数达954万的“第二次婴儿潮世代”从今年开始正式退休，但有人警告称，韩国社会的应对能力远远不够。全体人口的18.6%将在10年内阶段性地退出产业现场，之后世代人口急剧减少，劳动力不足是不可避免的。尽管如此，具备经验和专业性的50多岁“年轻退休者”大多数呼吁，除了临时工或低工资单纯职外，无法获得工作机会。 1964年至1974年出生的第二次婴儿潮世代大部分都是50多岁，今年首次达到60岁。与1955年至1963年出生的705万名第一次婴儿潮世代相比，他们中更多的人上了大学，在处于高度成长期的20世纪80、90年代不难找到工作，工作了数十年。因此，韩国银行预测，如果他们全部退休，韩国的年经济增长率最多或将下降0.38%。 高学历、健康状态良好的第二次婴儿潮世代们希望工作到70岁。在青年们回避的中小企业，如果这一代熟练工退休，工厂很难运转。从国家角度来看，他们留在产业现场也是有利的。因为，在维持劳动力的同时，可以减缓福利费用增加、国民年金枯竭的速度。经济合作与发展组织（OECD）最近也建议道：“如果增加劳动寿命、老人雇用，国内生产总值（GDP）和财政状况将会好转。” 但是，要想解决这一问题，必须从根本上修改退休年龄制度和僵硬的论资排辈型工资结构。美国、英国以消除因年龄而导致的劳动者歧视为宗旨，很久以前废除了退休年龄。欧洲先进国家纷纷推迟年金领取时期，将工作年龄增加到65岁以上。法定退休年龄像韩国一样为60岁的日本，企业通过续约等降低工资，完善了制度，使劳动者“继续雇佣”到低则65岁，高则70岁。 现代汽车劳资双方最近就允许退休的技术、维修人员以新入职年薪待遇再工作2年的方案达成协议，这一点具有很大的启示意义。如果这样的企业增多，可以在很大程度上缓解日益严重的劳动人口减少问题。政府也应该为应对劳动力冲击，制定多种再雇佣计划，以便利用第二次婴儿潮世代积累的力量。

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