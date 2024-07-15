“威胁Tzuyang”的油管博主们因其他事件接受调查. July. 15, 2024 07:46. by 周贤宇记者、崔美松记者 woojoo@donga.com. 检方对涉嫌威胁、共谋著名“吃播”油管博主（YouTuber）Tzuyang（本名朴正元•照片）的油管博主们展开调查，当事人油管博主表明了将主动到检察厅接受调查的立场。 综合14日《东亚日报》的采访，涉嫌敲诈勒索的Goo Je Yeok（本名李俊熙）13日在油管（YouTube）上表示：“将于15日主动向检察机关提交包含被称为‘黄金手机’的1年间全部语音录音的手机，并主动出庭接受调查。”据悉，该手机里有与已故的Tzuyang经纪公司代表的录音等。 首尔中央地方检察厅刑事3部（部长检察官崔顺浩）接到要求处罚威胁及共谋Tzuyang的油管博主的告发事件后，着手调查，因此Goo Je Yeok采取了先发制人的应对措施。Goo Je Yeok12日在自己的油管上表示“这是为了阻止对Tzuyang的揭露而做的双重间谍”，主张自己无罪。 但是，即使主动接受调查，也很难接受检察机关的调查。检方表示：“目前还处于讨论由检方直接调查还是移送警方的阶段”，“现在是检方分配阶段，传唤调查是根据调查日程进行的。” 据悉，成为问题的油管博主们除了Tzuyang事件之外，还因其他事件正在接受调查。检方对Goo Je Yeok主张有关油管博主李根的虚假事实，并以跟踪他的律师的嫌疑正在进行调查。因Tzuyang事件一起成为调查对象的油管博主Caracula（本名李世旭）13日在油管上表示：“没有发生过抓住Tzuyang的弱点索要或收受钱财这种事。我没有侵吞过一韩元。”据悉，Caracula也于今年3月因涉嫌在自己的油管频道等上散布虚假事实而被起诉，目前正在接受警方的调查。 Tzuyang过去的善行事实也一一受到关注。2020年12月，Tzuyang得知京畿议政府一家炸鸡店的老板患有稀有癌症，因新冠病毒疫情生意变得困难后，找到他，告诉他“把这里的都炸一下”，并免费进行了宣传。首尔冠岳区常绿保育院方面表示，Tzuyang从2019年开始每月为孩子们捐赠315.7万韩元。本月9日，她向世界宣明会（World Vision）捐赠了2亿韩元。Tzuyang在11日透露了被自己的经纪公司代表兼前男友的男性殴打4年多，以及没有收到超过40亿韩元的清算金等事情原委。

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