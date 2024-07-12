韩国银行连续一年半冻结基准利率……还需要耐心. July. 12, 2024 08:12. . 韩国银行金融货币委员会昨天决定维持年3.5%的基准利率不变。这是自去年1月以后连续12次冻结、期限为1年6个月的历史最长冻结。虽然物价上涨势头有所放缓，但考虑到家庭负债、房价、汇率等因素，维持了通货紧缩基调。但是，在货币政策方向决定中首次出现了“将研究下调标准利率的时期”的表述，因此有分析认为，这打开了货币政策转换的可能性。 韩国银行总裁李昌镛昨天在座谈会上就今后的货币政策方向表示：“已经形成了改变路线、在适当时期转换方向的情况。”两名金融货币委员表示，今后3个月内应该打开下调利率的可能性。上个月消费者物价上涨率为2.4%，连续三个月保持在2%左右，仅从物价来看，已到了讨论降息的时候。 但是，现在谈论改变货币政策方向还为时尚早。虽然美国联邦储备委员会下调利率的可能性增大，但在与美国的利率差距拉大到历史最高的两个百分点的情况下，韩国没有理由比美国先下调利率。韩元对美元的汇率继4月份上涨到1400韩元之后，最近仍然徘徊在1380韩元左右。在美元超强势的情况下，如果急于下调利率，韩元贬值，汇率上涨，稍有不慎就会再次抬高物价。 剧增的家庭债务和不寻常的房价上涨趋势也是不安因素。据统计，以上月底为准，储蓄银行家庭贷款余额比去年底增加20.5万亿韩元，达到1115.5万亿韩元。今年上半年的家庭贷款增幅达到了去年上半年的5倍。首尔公寓价格连续16周上涨等，以首尔和首都圈为中心的房价也在动摇。在这种情况下，如果给市场错误的降息信号，就有助长家庭负债激增和房价上涨的危险。 当然，不能忽视高利息长期化带来的副作用和疲劳度。受高利息的影响，内需恢复被推迟，企业资金困难加重。对此，政府和执政党、韩国开发研究院也出面向韩国银行施压，点燃了下调利率的“暖火”。但要考虑到草率下调利率带来的负面影响会更大。现在应该综合考虑物价和经济状况，继续实行一贯而慎重的货币政策。仍需要耐心。

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