德约科维奇接受膝盖手术27天后重返赛场，温网首轮轻松过关. July. 04, 2024 08:25. by 金正勋记者 hun@donga.com. 如果不是灰色护膝，很难相信接受手术才27天。诺瓦克•德约科维奇（37岁•塞尔维亚•世界排名第2位）向着大满贯网球赛男女合计历届最多冠军记录（25次）迈出了第一步。3日，德约科维奇在温布尔登网球公开赛男子单打第一轮比赛中，经过1小时58分钟的较量，以3比0（6比1、6比2、 6比2）战胜了维特•科普里瓦（27岁•捷克•第123位）。英国日刊《卫报》评价说：“这是一场没必要提升至第二档就轻松拿下的完胜。 德约科维奇在法国公开赛四分之一决赛前的上月5日表示，“被诊断为右膝盖半月板破裂”，宣布弃权。第二天接受了手术。手术后首次参加实战比赛的德约科维奇表示：“如果是其他比赛，我不会冒险，但因为太爱温布尔登网球公开赛，所以参加了比赛。我对今天的比赛非常满意。”德约科维奇一有机会就会说：“我想在温布尔登网球公开赛上夺冠，所以开始打网球。” 在温布尔登网球公开赛上，有从头到脚必须穿白色服装的规定。温布尔登网球公开赛最多冠军记录（8次）保持者罗杰•费德勒（43岁•瑞士•退役）在2013年大赛时，曾因运动鞋底是橘黄色而被要求“换鞋穿”。德约科维奇当天戴的灰色护膝也可能成为问题。德约科维奇说：“不管怎么找，都找不到白色护具，所以向主办方请求谅解。从下一场比赛开始，我会更加努力地寻找，争取能够带着白色护具出场。”挑战温布尔登网球公开赛最多冠军纪录的德约科维奇将于4日与雅各布•费恩利（23岁•英国•第277位）进行第2轮比赛。

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