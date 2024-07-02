越线的以色列与真主党. July. 02, 2024 08:12. . 以色列和真主党连日来不断发表超高难度的言论。之所以使用”超高难度”这一罕见的描述，是因为第一次看到这种罕见的口水战。就战争而言，无论事先积累了多么充分的理由，一开始都是隐秘地偷袭。但两国却以明天，不，一小时后就要开战的气势，发表了高调的发言。那样的光说不练，已经好几个月了。现在甚至让人觉得这些发言是为了让对方放松警惕的虚虚实实的作战。 伊朗、美国也加入了这一行列。伊朗现在也不是与以色列进行正规战的时候。上次两国各进行了一次攻击，那并不是战争意志，而是表示不再扩大战争的信号。 但随着以色列和真主党之间的紧张加剧，伊朗再次表明了参战意向。美国为阻止战争做出了拼命的努力，但同时也表示：“如果真的发生战争，我们将支援以色列。”这似乎是不想在选举季里失去犹太人支持的同时阻止真主党或伊朗的战争意志的强硬政策。 说话的力度如此高涨，意味着两国内心都在担心战争带来的负担和后果。尽管如此，言语、炮击和轰炸已经超过了警戒线。两国的政治领导人已经到了战争虽然会提前毁灭、但即使不战也会导致毁灭的地步。看来战争已无法避免。问题是冲突的规模和时间。 一些人说，真主党强大到让以色列丢脸的程度。笔者并不这么认为。也有人推测，以色列已经在加沙战争中精疲力尽，因此会小心应对真主党的攻击。更有可能是进行更大胆、更具破坏性、意想不到的攻击。中东和世界正变得更加困难。

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