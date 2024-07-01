“加强Wallpad管理”的法律即将实施，公寓管理费或将上涨. July. 01, 2024 08:03. by 南慧贞记者、李祝福记者 namduck2@donga.com. 随着可以开关公寓门或控制照明家电产品的“Wallpad”管理强化法律即将实施，公寓管理费可能会上涨。虽然这是防止黑客入侵的必要措施，但是连没有相关功能的旧公寓也包括在法律适用对象中，引发了争议。 据科学技术信息（情报）通信部30日透露，加强公寓内信息通信设备管理体系的《信息通信工程法》修订案将于19日实施。其核心是义务性地安排一定规模以上的公寓等具备资格的信息通信技术人员。这是随着2021年某公寓内Wallpad等智能型家庭网络系统遭到黑客攻击而制定的措施。当时，由于该事件，担心家里的个人私生活会全部被暴露的恐惧扩散开来。 科学技术信息通信部预测，如果法律得以实施，1.317万个园区的管理费每年将增加100亿韩元。也就是说，每个园区每年要多征收76万韩元的税金。但是公寓管理所所长组织的大韩住宅管理师协会认为，或将增加（100亿韩元）50倍多的每年5000亿韩元以上的相关费用。每个园区的负担费用也将超过3500万韩元，因此管理费将大幅增加。 法律适用对象也引起了争议。科学技术信息通信部将300户以上的公寓等共同住宅全部包括在内。其中还包括没有家庭网络系统的旧公寓。科学技术信息通信部表示：“除了家庭网络系统外，还将管理普通网络等其他信息通信系统。” 相关部门国土交通部的立场是，网络和电视设备等已经由公寓管理事务所进行管理。大韩住宅管理师协会也收集了5.1万多份反对签名，于上月21日转交给了科技信息通信部。

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