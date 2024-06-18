禹相赫：“全身心投入备战巴黎奥运会”. June. 18, 2024 07:56. by 任寶美 bom@donga.com. “全身心投入备战奥运会。抱着‘如果拿不到奖牌，就不会回来’的觉悟进行了训练。目标定在金牌上。” “微笑跳跃者”禹相赫（28岁）将在欧洲投入到应对巴黎奥运会的最后一次“研磨作业”。17日通过仁川机场出国的禹相赫在捷克和匈牙利继续进行训练，将于下月12日通过世界田径联盟（WA）钻石联赛摩纳哥站进行最后的彩排。之后将前往法国枫丹白露，在大韩体育会准备的大本营提高状态后前往巴黎。 禹相赫在出国前接受采访时表示：“我在之前的奥运会时是没有得到这种支援的选手。这次在当地训练的时间很充足。我会好好利用这个机会，以良好的状态取得最好的结果。”通过2016年里约奥运会实现奥运会首秀的禹相赫在2021年东京奥运会上刷新了韩国全国纪录（2米35），取得了韩国田径项目上的奥运会最好成绩第4名。 禹相赫表示：“东京奥运会结束后真的进行了很多比赛。也有取得好成绩的时候，也有取得遗憾成绩的时候。这一切都是向着巴黎奥运会奖牌前进的过程。这次我感受到了一定要登上奥运会领奖台的恳切心情。” 禹相赫以赛季最好成绩2米33的成绩排在全体第4位。这与东京奥运会金牌纪录和本赛季最好成绩2米37相比，相差4厘米。禹相赫表示：“没有降低训练强度，而是用疲劳的身体继续完成了比赛。因为在奥运会决赛当天发挥出（最好的）表演是最优先的事情”，“如果在奥运会之前调整好状态，比赛成绩自然会变好。” 他还下决心表示：“从东京奥运会开始，我就受到了很多人的喜爱，所以来到了这里。虽然跳高决赛将在韩国时间（8月11日）凌晨举行，但只要为我加油，我会更加努力，坚持到最后。将给韩国田径队送上闪耀的奖牌。” 禹相赫以比在军队体育部队当一等兵的东京奥运会时更短的发型积极准备巴黎奥运会。禹相赫说：“在巴黎奥运会上，我怀着哪怕再跳高1厘米的意志，开始剪短头发。每天以更加轻松的心态剃光头发，坚定初心”，带着灿烂的微笑走向了出境口。

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