检察机关第五次起诉李在明……涉嫌向朝鲜汇款、收受第三方贿赂等. June. 13, 2024 08:16. by 具民基记者、许东俊记者、金恩智记者 koo@donga.com、hungry@donga.com、eunji@donga.com. 正在调查双铃集团对朝汇款疑惑的检察机关12日以收受第三方贿赂等嫌疑将共同民主党代表李在明移交法庭。这是自尹锡悦政府上台以来，检察机关第五次起诉李在明，李在明目前同时接受4个案件的审理。 水原地方检察厅刑事6部（部长检察官 徐贤旭）当天以涉嫌违反《特定犯罪加重处罚法》中的受贿（收受第三方贿赂）、外汇交易法、《南北交流合作法》等嫌疑对李在明进行了不拘留起诉。这距离去年9月检察机关针对李在明就对朝汇款疑惑申请拘捕令被首尔中央地方法院驳回过了9个月。 检察机关认为，李在明在担任京畿道知事的2019年1月至4月，双铃集团前会长金圣泰（音）朝鲜代为交付了京畿道承诺的500万美元智能农场支援费用（当时约合60亿韩元）。李在明还涉嫌在2019年7月至2020年1月期间，用同样的方法让双铃方面将自己的300万美元（当时约合35亿韩元）访朝费用汇给朝鲜。 检察机关认为，作为代价，李在明承诺京畿道支援和保障双铃集团对朝鲜事业。除李在明外，检察机关还以受贿嫌疑共犯起诉了前京畿道和平副知事李华泳（音），以行贿嫌疑追加起诉了金圣泰。 李在明目前正在首尔中央地方法院接受涉嫌违反公职选举法、教唆伪证以及大庄洞、柏岘洞、城南FC、慰礼新城开发等3项审判。如果水原地方法院开始审理对朝汇款案，李在明须往返于首尔和水原之间，每周接受4个案件的审理。 李在明亲自向检察机关提出了抗议。李在明12日在国会会见记者时主张：“检察机关的创作水平越来越低。我们国民只要稍微观察一下，就能知道该事件的荒唐程度。”他还说：“他们要有这样的精力，希望能去照顾困难的民生，照顾安保和经济。”

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