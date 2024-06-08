金软景国家代表退役赛将于8日举行. June. 08, 2024 08:37. by 姜泓求 windup@donga.com. 这是粉丝们最后一次见到身披国家队战袍的金软景（36岁）的机会。 “排球女帝”金软景退出国家队的比赛将于8日下午2时在首尔蚕室室内体育馆举行。这是金软景在2021年东京奥运会结束后脱下国家队战袍，时隔3年再次举行的国家队退役纪念活动。这是韩国排球史上首次为 选手个人单独举行国家代表退役比赛。 与金软景一起退出国家队的梁孝真、金秀智等前任国家代表选手、职业排球V联赛的20名选手将参加当天的比赛。选手们将身穿对过去国家代表队服进行致敬制作的特别国家代表队服，分为“大韩民国队”和“Team Korea”，在球场上驰骋3局。“大韩民国队”由2012年伦敦奥运会主教练金炯实执教，“Team Korea”由2016年里约热内卢奥运会时执教的李廷哲执教。比赛结束后还将举行国家代表退役仪式。 2004年，金软景在水原韩日电算女子高中（现韩春高中）2年级时首次入选国家队，此后17年间她参加了3届奥运会和4届亚运会。在2012年伦敦、2021年东京奥运会上，她带领韩国队挺进4强，在2014年仁川亚运会上更是时隔20年再次夺冠。7日出席事前记者招待会的金软景表示：“只要一提到隐退这个词，就会变得感情用事。国家队是同时具有自豪感和负担感的职位。”亲自出面邀请选手的金软景表示：“希望这次活动能顺利进行，排球界也能有很多好的活动。我们将进行一场有趣的比赛。” 9日，在同一场地还将举行邀请金软景在海外联赛时期的队友等参加的邀请赛“世界女排全明星赛”。过去曾两次在土耳其职业联赛费内巴切、伊萨奇巴希穿同一队服的娜塔莉娅•佩雷拉（巴西）等10名海外选手将参加此次比赛。

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