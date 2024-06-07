“脱北者”团体：“明天将飘送500公斤大米和电影《破墓》USB存储器”. June. 07, 2024 08:17. by 高道艺记者、孙孝周记者 yea@donga.com、hjson@donga.com. 6日凌晨1时左右，记者来到了京畿道抱川的一座小山上。系着大型塑料袋的10个气球升到了天空。塑料袋里装有2万张谴责朝鲜国务委员长金正恩“大韩民国是不变的主敌”讲话的对朝传单。里面还有200张1美元纸币和歌手罗勋儿、林英雄的韩国演歌音乐、包含电视剧《冬季恋歌》视频的USB存储器等。 “脱北者”团体“自由朝鲜运动联合”正如之前预告的那样，当天向朝鲜散发了传单。该团体代表朴尚学（音）表示：“从5日晚12时至6日凌晨1时，在抱川将20万张对朝传单装在10个气球上，送往朝鲜。”他还说：“只要金正恩不道歉，我们将继续向亲爱的朝鲜同胞们发送真实的信、自由的信——对朝传单。”他还表示，在当天向朝鲜散发传单的过程中，没有受到警方的制止。 据悉，其他“脱北者”团体也根据风向及强度等，计划近期内向朝鲜散发传单。 “朝鲜同胞直接帮助运动”代表李民福（音）表示：“要看当天的情况。从预报来看，7日可以飞到平壤或江原道。”他还说：“直观展现朝鲜真相的，是（朝鲜地区熄灯的）深夜韩半岛卫星照片”，并表示将把20万张对朝传单和韩半岛夜间面貌的卫星照片挂在气球上飘送。 “全国脱北者联合会”常任代表张世律（音）也表示：“正在准备10万张对朝传单、巧克力派、包含广播的USB存储器等。风向一直在变化，本月8日-9日左右风向可能会改变。” 社团法人大泉代表朴正午（音）也正在进行将装有大米的塑料瓶漂浮在海面上，送往朝鲜的“送大米运动”。他表示，7日将从仁川市江华地区把装有500公斤大米的塑料瓶送往朝鲜。他说：“一个塑料瓶里装着1公斤大米和1美元，还有包含电影《建国战争》《破庙》、赞美诗文件等的USB存储器。” 眼下韩国政府的立场是，难以正式要求向向朝鲜散发传单的“脱北者”团体“克制”。统一部官员当天就对朝散发传单一事表示：“相关机关之间保持着紧密的合作关系，正在尽全力管理情况。考虑到去年9月宪法裁判所判决传单等散发问题是保障表现自由的宗旨，在此基础上正在处理。”

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