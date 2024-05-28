二等兵在水库死亡，军方隐瞒“37年真相”. May. 28, 2024 08:06. by 崔美松记者、宋恩范记者 cms@donga.com. 法院判决，政府应该向根据老兵的指示进入水库（蓄水池）后死亡的军人的遗属赔偿4亿多韩元。接到老兵的指示后，试图撒下渔网，结果在水库中死亡的事实时隔37年曝光后，法院承认了国家的损害赔偿责任。 27日，据法律界透露，首尔中央地方法院民事合议46部（部长法官金炯哲）在对殉职者金某的亲哥哥等5名遗属以国家为对象提出的损害赔偿请求诉讼中，判决原告胜诉。每名遗属的赔偿金额为8200多万韩元，共计4.1亿多韩元。 在全南长城郡某陆军部队服役的金某于1985年6月26日在部队附近的水库中溺水身亡。当时陆军发表说，金某为了给患有肺结核的父亲抓鱼而进入水库，结果因心脏麻痹死亡。 30多年后，遗属方面表示“入伍才一个月的二等兵不可能独自进入水库”，要求军事死亡事故真相调查委员会（以下真相调查委员会）重新进行调查。 真相查明委员会在2022年5月发表调查结果称，金某接到老兵们“撒渔网”的指示后进入水库，结果遭遇了不幸。据真相委员会透露，当时金某从前一天下午6点开始工作到第二天上午8点后，进行了部队清扫，为了扔垃圾去水库时，从老兵们那里接到了这样的指示。国防部在同年9月承认金某的死亡为殉职。之后遗属们以“军队调查机关隐瞒了事实真相”为由，对国家提起了诉讼。 审判庭表示：“因为军队调查机关的故意或过失，遗属们在37年后才知道殉职事实”，“遗属们肯定经历了严重的精神痛苦，而且没有履行殉职程序，也没有得到应有的补偿和礼遇。”

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