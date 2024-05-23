不归的专攻医生、医大学生……面临无法挽回的破裂局面. May. 23, 2024 07:43. . 据统计，虽然因反对医科大学（医学院）扩招政策而离开医院的1.3万名专攻医生已经过了回归时限，但回归的专攻医生还是极少数。今年2月20日离开医院的专攻医生如果超过本月20日，将失去明年专门医生考试的应试资格。政府虽然保留了延长复工时限的可能性，但由于专攻医师拒绝复工的意志坚强，原本预计明年将达2900人规模的专门医师培养很有可能被中断。离开学校的医大学生们也没有回归的迹象，集体留级事态正在成为现实。 一周前，首尔高等法院对医疗界申请停止执行医科大学扩招做出驳回或驳回决定时，人们曾期待持续3个多月的医疗空白事态能够进入收尾阶段。政府表示：“为了不再出现混乱，将迅速完成大学入学考试程序。”但医疗界在向大法院再次抗诉后，正在加大反对力度。在法院审理过程中，对医大扩招2000人的科学依据不足、医大名额扩招和分配决定过程中连会议记录都没有留下的事实被揭露后，虽然政府胜诉，但未能说服医疗界，医大扩招政策也未能得到推进。 如果专攻医生和医大学生不回归，个人毕业和取得专门医生资格只是推迟1年，但整个医疗界将遭受无法恢复的致命伤。对专攻医生依赖度较高的部分大型医院正在讨论从下月开始中断员工工资的方案。如果中断专门医生的培养，从应聘者较少的必需医疗领域开始就会陷入瘫痪，负责医疗脆弱地区公共保健的供需也会出现问题。如果医大按原计划扩招1509人，再加上集体留级的学生们蜂拥而至，从明年开始教育和培训现场将一片混乱。 照此下去，局面将显而易见，但政府却在没有对策阻止的情况下，强行推进医大扩招。要求政府“回到原点重新考虑医大扩招”、拒绝对话的医疗界也同样不负责任。面对严重的医疗危机，执政党和最大在野党为何不吭声? 虽然同意医大扩招和对必需医疗进行改革，但未能就扩招规模达成协议，使整个国家陷入混乱，政府的政策力量和韩国社会协调意见的能力非常惨淡。在确定大学入学择优录取实行计划的30日之前，无论如何都要解决问题。

한국어