韩国政府3天后撤回“无KC认证禁止直购”，执政党竞相马后炮批评. May. 20, 2024 07:55. . 针对限制海外直购的争议，韩国政府昨天召开相关部门联合新闻发布会表示：“在儿童用品和生活用品等80个品种中，计划只限制经安全性调查确认存在危害的产品运入。”本月16日，国务总理主持召开的相关部门会议上宣布，在80个品种中，没有KC认证（韩国统一认证标志）的产品将禁止海外直购，但此后随着“KC认证义务化侵犯消费者选择权”的批评声越来越大，仅过3天就推翻了。 随着海外直购市场每年增长到7万亿韩元规模，与正式进口产品不同，不经过安全认证的海外直购产品的安全性令人担忧。最近，关税厅对中国网上购物中心全球速卖通（Ali Express）和拼多多（Temu）汇销售的404个饰品进行分析的结果显示，24%的产品中检测出了超过安全标准值的致癌物质。首尔市的海外直购产品安全性调查中，儿童装饰品中检测出了超过标准值270倍的环境荷尔蒙，儿童玩具中检测出了加湿器杀菌剂成分。政府确实不能袖手旁观。 但是，如果一开始就说仅限于确认有害性的产品，禁止流通并追究购物商城企业的责任，那就可以了。以没有得到KC认证为由禁止直购，正如政府昨天承认的那样，这是“物理上和法律上不可能的”过度限制和行政便利主义想法。更何况，现在是即使支付1万韩元也很难买一碗冷面的高物价时代，因此很多人认为，至少可以海外直购。如果不考虑对策的影响和副作用就突然发表，在争议扩大后急忙撤回，怎么能得到对政策的信任？ 在禁止海外直购争议爆发后，国民力量党前紧急对策委员长韩东勋在社交媒体上表示：“过度限制消费者的选择权，应该重新考虑。”前议员刘承旼也猛烈抨击称：“这是无知的政策。这无异于为了抓臭虫而烧毁三间草房。”当选国会议员罗卿瑗表示：“没有充分讨论仓促实行带来的副作用。”这些被认为有可能挑战党权的人士，在宣布对策时一声不吭，随着批评舆论的强烈争着抢着来说上一句，这种样子看起来也不太好。

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