国家队主教练空缺……郑梦奎会长当选亚足联执行委员. May. 17, 2024 08:06. by 金正勋记者 hun@donga.com. 大韩足球协会会长郑梦奎（照片）成为了亚洲足球联盟（AFC）的执行委员。 16日，郑会长在泰国曼谷举行的亚足联总会上，单独参加了选拔东亚地区1名执行委员的选举，并在没有经过投票的情况下当选。任期到2027年。 AFC最高决议机构执行委员会由1名会长、5名副会长、6名国际足球联盟（FIFA）评议会委员、18名执行委员等30人组成。 郑会长于2017年5月当选为FIFA评议会委员，并活动了2年。但是2019年4月连任失败，去年2月在AFC总会评议会委员选举中也落选。郑会长再次担任亚足联重任是值得肯定的事情，但足球界和球迷对此却并不看好。有人批评说，韩国足球正在展开一场拙战，但相关人士却不想承担责任，只想继续担任足协主席一职。 韩国足球最近陷入了困境。韩国足球代表队在亚洲杯半决赛中被淘汰后，甚至爆发了选手团的不和，选拔过程不透明的尤尔根•克林斯曼主教练于2月被撤换。黄善洪主教练率领的国奥队在23岁以下亚洲杯8强赛上负于印度尼西亚队，时隔40年再次无缘奥运会。 代表队主教练选拔过程也表现出了不成熟的一面。因为没能选任主教练，所以让黄教练担任代理主教练，进行了3月2026北中美世界杯第2轮预选赛两场比赛。因此，进军奥运会受挫的批评也层出不穷。最近，韩国队主教练的有力候选人被加拿大队夺走，6月份将再次以临时主教练体制参加世界杯第2轮预选赛两场比赛。 在这种情况下，郑会长参加了AFC执行委员选举。大韩体育会章程规定，体育团体长从3连任开始，必须通过体育公正委员会的审议才能获得参选资格，如果成为国际体育团体的管理人员，将有助于得到公平委的批准。这就是为什么有人说郑会长为了挑战第四次连任足协主席，作为事前准备工作挑战了执行委员的原因。

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