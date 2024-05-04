“反战示威扩散，有可能成为‘拜登的越南’”. May. 04, 2024 07:16. by 华盛顿=常驻记者文炳基 weappon@donga.com. 不仅是美国，就连欧洲的大学里也出现了反对中东战争的示威，美国总统拜登表示，“有权抗议，但不能使用暴力”，敦促在示威方面保持克制。有人指出，虽然这是经过一周左右的深思熟虑后发表的紧急声明，但未能满足赞成和反对的任何一方。 拜登当地时间2日在白宫发表计划外的演讲，强调“谁也没有权利制造混乱，秩序是最优先的”。继纽约哥伦比亚大学之后，加州大学洛杉矶分校等接连发生冲突，拜登继4月24日表示“不能容忍反犹太主义示威”后，时隔8天又正式做出了反应。据美联社等媒体报道，截至2日，美国全境约有2200名大学生被警方逮捕或拘禁。 拜登在演讲结束后被问到“示威是否会影响中东政策”时，回答说“不会”，断然拒绝了中断对以色列援助的要求。他还拒绝了反对党共和党要求的投入州民军的要求。赖斯大学教授布林克利对美国政治专门媒体《政客》评价说：“虽然采取了中立的方法，但对安抚双方的愤怒没有任何帮助。” 也有意见称，此次事件有可能成为对拜登竞选连任之路造成打击的触发器。参议员伯尼·桑德斯（无党派，佛蒙特州）表示：“人们认为此次事件有可能成为‘拜登的越南’。”1968年，时任总统约翰逊卷入反对越南战争的舆论，最终放弃了竞选连任。

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