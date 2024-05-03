OECD将韩国今年的经济增长率从2.2%上调至2.6%. May. 03, 2024 07:58. by 金道炯 dodo@donga.com. 经济合作与发展组织（OECD）将今年韩国的经济增长率预测值从2.2%大幅上调至2.6%。随着今年第一季度（1~3月）实际国内生产总值（GDP）出现“惊人增长”，继全球投资银行之后，国际机构也正式开始上调增长率。 2日，据企划财政部透露，OECD在当天发表的经济展望中预测，韩国今年的经济增长率为2.6%。2月份预测经济增长率为2.2%，但时隔3个月上调了0.4个百分点。OECD预测，在韩国出口呈现良好势头的情况下，从下半年（7~12月）开始内需也将恢复。 总统政策室室长成太胤当天在经济悬案吹风会上表示：“这反映了半导体等主要产业的业况好转和好于预期的内需恢复趋势”，“今年增长率预测值2.6%是人均国民收入超过2万美元的20国集团（G20）中的最高数值。” 此前，据统计，今年第一季度经济增长率远远超过市场预期，达到1.3%，包括高盛在内的全球IB将韩国今年的增长率预测上调至2%左右。但是，专家指出，高利息、高物价使体感景气仍然处于冻结状态，很难判断内需已经明显恢复。

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