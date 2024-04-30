金融投资所得税拔河对抗第二季，“蚂蚁”们心急如焚. April. 30, 2024 07:51. . 围绕金融投资所得税的实施，双方展开了第二次拉锯战。在1年零4个月前落幕的第一局中贯彻“推迟2年”的政府和执政党这次又提出了废除。这是总统从年初开始亲自出面正式制定的目标。站在另一方的在野党则像当时一样针锋相对地表示“应该按照计划实行”。期间虽然重新选拔了国会议员，但是朝小野大的政局没有改变。废除需要修改法律，如果没有在野党的协助是不可能的。 国会和政府内外有言论称，双方都退一步，金融投资所得税的实施可能会再次被推迟。当然，到目前为止，双方都对延期一事划清了界限。金融监督院院长李卜铉最近就推迟实施金融投资所得税表示：“这是卑鄙的决定”，“政府的立场没有变化。”共同民主党政策委员会议长陈声准也表示：“无论是延期还是废除，都将推迟金融投资所得税的实施，不会征收富人的税金”，“按照计划，从2025年开始，金融投资所得税将毫无差池地实行。”但是在第一局中，直到达成协议之前，政府•执政党和在野党一直处于平行线。 第二次拔河比赛何时才能结束？复盘是一种方法。政府于2022年9月向国会提交了将金融投资所得税实行日期从2023年1月1日改为2025年1月1日的法律修正案。此后，修正案在国会全体会议上获得通过，正式推迟实行是在当年12月23日，距实行仅差9天。政府相关人士表示：“如果这次9月定期国会开始，到时候还要看情况。”如果像第一次拔河时一样与其他税制改编事项或明年预算案等争论焦点交织在一起，将被用作协商用筹码，到今年年末为止可能都无法得出结论。 个人投资者非常焦急。30多岁的上班族A某说：“大家都说如果实行金融投资所得税，国内股市就会暴跌，所以正在考虑是否应该整理国内股票，转移到美国股票上。”如果实行金融投资所得税，投资股票、基金等赚的钱一年超过5000万韩元，就要缴纳收益的20~25%的税金。实际上，一旦税金负担加重的大户从国内股市退出，负面影响将不可避免。投资债券的人更是问题。目前对债券资本差价（买卖差价）不征收税金，但如果实行金融投资所得税，资本差价超过250万韩元也要缴纳税金。 为配合该制度的实行而花钱的地方也同样心急如焚。据悉，从决定引入金融投资所得税的2020年末开始，3年内，国内10家证券公司仅咨询费和电算构筑费等费用就达450亿韩元。征收金融投资所得税的方法之一就是代扣代缴，因此证券公司要开发和构建相关电算系统等。国税厅也为了制定有关金融投资所得税课税的系统，已经花费了230亿韩元。 在第一次拔河比赛进行得如火如荼的时候，一位资本市场专家曾说过这样的话。“如果根据政治情况，朝野协商通过的法案也轻易被推翻，外国投资者可能会认为‘韩国政策没有预测的可能性，不稳定性很高’。”再次重复的金融投资所得税翻转再次确认了没有预测可能性的国内政策。政府和朝野都要记住，在年末之前不拖延，尽快做出决断才是守护剩下的信任之路。

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