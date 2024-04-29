卡梅隆导演：“AI可以当电影导演，但无法成为杰出的演员”. April. 29, 2024 08:06. by 李基旭记者 71wook@donga.com. “人工智能（AI）总有一天会成为电影导演，但无法超越（电影《终结者》主演）阿诺德•施瓦辛格。” 因电影《终结者》和《阿凡达》等而闻名的世界级电影导演詹姆斯•卡梅隆表示：“总有一天，尖端AI系统可以完成导演的工作。”但他同时也表示，AI无法替代根据经验展现独创演技的演员。 卡梅隆导演在27日（当地时间）接受英国《金融时报》（FT）的采访时反问道：“如果有具有自我和意识的通用人工智能（AGI•Artificial General Intelligence），谁能说这不是艺术家呢”，“我们从有意识的时候就开始从事艺术，AGI不是可以做剧本、导演等任何事情吗？” 生成型AI“ChatGPT”的开发公司OpenAI表示“用文本制作视频”，今年年初推出了“Sora”。乍一看用Sora制作的影像，很难与真人影像区分开来。” 卡梅隆导演就该技术表示：“虽然所有人都热衷于通过点手指来获得帅气形象的功能，但不能用它来制作电影”，“虽然该技术具有潜力，但还没有达到那个阶段。”尽管如此，AI技术可以减少与电影制作相关的日常工作，使导演在更短的时间内拍摄更多的场面。此前，2022年上映的卡梅伦导演的《阿凡达2：水之道》制作花费了13年时间。 卡梅隆导演还预测说，AI不能代替演员。他指出：“虽然机器可以展现出像样的演技，但是无法超越人类演员的人生经验中涌现出的独特的创造瞬间”，“AI虽然可以提供形象，但不能赋予感情。”《金融时报》评价说：“卡梅隆导演对AI在电影制作中的作用持开放态度，但他认为AI无法超越人类演技。” 此次采访是在好莱坞围绕AI应用问题持续矛盾的情况下进行的。美国作家协会（WGA）及美国演员工会和广播电视艺人联合工会（SAG-AFTRA）去年表示AI会夺走作家及演员的工作岗位，时隔63年进行了联合罢工。

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