韩国成年人读书率创历史新低，应以需求者为中心寻求解决之法. April. 27, 2024 07:45. . 拿破仑在去海外远征时，也带着专门图书管理员“移动式书库”到处走动。这是为了抽空在战场上阅读数百本书，这些书不仅涉及交战国的军事，还涉及历史、地理、宗教、法制等。英国历史学家克里斯托弗•安德鲁表示，“拿破仑的天才想象力来自书籍，这就是他比起秘密情报更集中于书籍的原因。”（《间谍世界史》•2021年•Hanul出版社） 拿破仑战争约200年后的今天，随着YouTube、在线视频服务（OTT）等的收视增加，回避书籍的人越来越多。但文本带给我们的想象力依然深奥。去年获得诺贝尔文学奖的挪威作家约恩•福瑟23日在与国内读者见面时表示：“通过所有伟大的文学作品，我们以全新的方式看待生活，并似乎更加理解生活。” 虽然读书率下降是世界趋势，但唯独韩国的下降速度迅猛。据文化体育观光部透露，19周岁以上成年人的读书率（1年间阅读1本以上纸质书、电子书、有声读物的人的比率）从2015年的67.4%下降到2019年的55.7%，在4年内急剧下降了11.7个百分点。与此相比，美国同期为72.0%，没有变动。最终，去年韩国的成人读书率跌至历史最低值43.0%。 在主要国家中，韩国的读书率唯独较低，虽然有工作和生活平衡、智能手机普及速度等多种因素，但也有人敦促政府和出版界奋发图强。例如，政府的“读书文化振兴基本计划”偏重于图书普及等对出版社、作家的支援，形成读书文化等以需求者为中心的政策相对不足。 与此相关，地方自治团体的“一城一书”运动值得关注。例如，首尔城北区以地区图书馆为中心，积极运营读书同好会，同时通过网络读书平台，开展与作家见面或展示会等多种图书推荐活动。这是为对翻开书页感到有负担的人准备的实质性援助方案。 也有人说，出版界的作用不亚于政府。也就是说，有必要发掘有潜力的作家，为扩大读者群倾注更多的努力。这与最近韩国小说市场以20~30岁女性读者层为主的趋势不无关系。已故民音社创始人朴孟浩（音译）在自传中写道，“发掘新作者、制作新书，感受到了引领这个社会的智慧和文化的喜悦。” 降低作家创作欲望的“版税（销量信息）透明性”问题也有必要得到解决。2021年，出版界围绕不透明的版税结算问题引发了争议，但作家们仍然无法实时掌握自己写的书的销售量。这是因为文体部和出版界就政府推进出版流通综合电算网问题发生矛盾，未能进行完整的统计。最近，围绕削减出版预算问题，双方的矛盾正在扩散。在读书率创历史最低的国家危机面前，政府和出版界应该停止消耗性的争议，齐心协力解决问题。

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