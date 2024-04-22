“医疗空白受害”2392件中“认可”0件……难道不是医政矛盾的原因？. April. 22, 2024 07:52. . 专攻医生（实习医生、住院医师）提交集体辞职书后，截至17日，政府设立的“医生集体行动受害申报和支援中心”两个月内共受理了2392件受害咨询。但据调查，没有一起事例被认定为与集体辞职有关联。部分举报者表示不满说：“受理申请已经很久了，但还没有得到任何答复。”此外，虽然政府表示将积极向举报受害情况的国民提供法律援助，但实际上从未有过支援诉讼的事例。 医生们开始集体行动后，前往急诊室的患者在寻找接受治疗医院时死亡的所谓“急诊室漂流”事故疑惑不断。但是，政府对于在6家医院被拒绝收容后死亡的庆南金海市60多岁主动脉剥离患者等媒体报道的事例中的3件，已经得出了与医疗空白没有直接关系的结论。医疗界也主张：“这些患者即使被及时移送，也无法救活。”在医学院扩招问题上针锋相对的政府和医疗界对这些事例异口同声地表示：“不是因为专攻医生的脱离。” 相反，遗属们则表示：“难道不是因为医疗空白导致生存的可能性消失?”他们认为，由于专攻医生的流失，急诊室运营减少或手术人力减少，最终可能无法正常接受治疗，但政府和医疗界都消极应对。患者团体怀疑说：“双方都害怕国民的指责，不想承认医疗空白。”如果得出是因为医疗空白的结论，强行推行医学院扩招的政府和离开医院的医生都摆脱不了责任争议，因此不会积极出面。 医政矛盾持续时间越长，对医疗系统的信任就越崩溃，患者的不安也会越大。更何况，从25日开始，随着承担专攻医生作用的医学院教授们的辞职成为现实，诊疗差池很有可能扩大。部分重症患者诉苦说：“说实话，如果突然晕倒，很害怕能否及时接受治疗。”这对他们来说是生死攸关的问题。政府和医疗界应该尽快坐下来寻找解决方案，没有比这更重要的理由了。

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