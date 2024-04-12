“半导体之春”……4月份出口额猛增46%. April. 12, 2024 07:58. by 世宗=宋慧美记者 1am@donga.com. 据调查，进入本月以来，截至10日，出口比一年前增加20%以上。不过，受国际油价上升等影响，贸易收支出现了20亿美元的逆差。 据关税厅11日透露，本月1日至10日的出口额为164亿美元（约22.4万亿韩元）。这比去年同期增长21.6%。月度出口从去年10月起到上个月为止，连续6个月呈增加趋势，进入本月以后也继续保持增长势头。 在全体出口中占最大比重的半导体出口比前一年上涨45.5%，带动了整体出口增加趋势。出口比重第二大的汽车出口额也增加8.6%。电脑周边设备（84.7%）、家电产品（71.7%）、精密设备（35.9%）、钢铁产品（20.9%）等大部分主要产品都出现了两位数的增长。相反，根据订单情况，变动性较大的船舶出口减少87.1%。按国家分类，对美（37.4%）和对华（20.8%）出口都增加了20%以上。继上个月之后，对美出口超过对华出口的现象也在持续。 总进口额为184亿美元，同比增长5.8%。贸易收支出现了20亿美元的逆差。

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