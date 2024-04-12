执政党，盼着只用“减法”就能获胜吗？. April. 12, 2024 07:56. . 1、议会选举5天前，平时对政治很感兴趣的大学后辈问道：“国民力量党为什么不和改革新党合力奋斗?”我不以为然地简短回答道：“为时已晚，国民力量党不喜欢李俊锡。”后辈说：“抛开拥有很多30多岁男性票的人，国民力量党为什么还要念叨二三十岁的人呢?” 2、执政党一名有关负责人表示：“尹锡悦政府是联合政府。”我问他这是什么话。他说：“除了尹锡悦总统的支持者之外，还有分别支持洪准杓、刘承旻、李俊锡、安哲秀的人。他们只要不是文在寅、李在明就可以，聚集了宇宙的气韵，好不容易以0.73%的差距取得了胜利。”他还说：“尹总统就是这样当上总统的，还想甩掉刘承旻，甩掉李俊锡，甩掉安哲秀。” 国民力量党在4月10日议会选举中惨败。从某种角度看，这也许是早已预定的事情。现在执政党的核心在掌握政权后只进行了减法政治。最早抛弃了刘承旻前议员。刘承旻在大选竞选中败北，挑战京畿道知事，但执政党核心部以“尹心（尹总统的意思）”为由，把刘承旻拉下马。此后，刘承旻远离了国民力量党。不少中间选民的意向也跟着离开了。 其次是时任党代表李俊锡。亲尹锡悦势力不希望在总统选举过程中与尹总统发生高声冲突的李俊锡继续掌握党权。虽然表面上是惩戒，但事实上将其驱逐出党。那么多的30多岁男性票也消失了。 减法还在继续。在去年3月8日全党大会局面下，总统室攻击了想要成为党代表的前议员罗卿瑗，称其“以公职（低生育高龄社会委员会副委员长）的身份搞个人政治”，令其下跪。罗卿瑗在正统保守层中人气很高。安哲秀议员提到“尹-安（尹锡悦-安哲秀）联盟”后，总统室立即攻击称，“安哲秀议员没有资格以尹心候选人自居”。不管怎样，安哲秀是总统选举候选人。 在上次总统选举中组成的紧密的保守阵营就这样松垮了。选民们从裂缝处溜走了。总统的支持率一直徘徊在30%左右。但是，即使议会选举临近，也没有看到缝补漏洞的样子。 到了能切身感受到议会选举民心的季节，首都圈候选人的忧虑开始爆发。带头警告首都圈危机论的四选重要议员尹相现表示：“我们内部有很难治愈的癌症。也就是说，相比加法政治，减法政治的趋势更强。”他的意思是，总是只做减法，如何进行选举。 首都圈的局势不亚于惨败的第21届议会选举的呼声在上个月笼罩了国民力量党。“这是千钧一发的情况。谁也不能挡住。”（首尔地区选举对策委员长金圣泰），公开呼吁刘承旻等被抛弃的人再次伸出援助之手。但紧急对策委员长韩东勋断然否认说，“从未考虑过”。此前，保守党虽然四分五裂，但在选举局面中还能假装团结在一起，但此次却连装也没有装着做一下。 没有加法、只做减法的执政党的议会选举结果如何？议会选举最后一天，韩东勋和候选人哭诉说“只差一票”。扔掉已到手的选票，最后就算再投一票，就能取得胜利吗?

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