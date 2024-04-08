李在城贡献2球1助攻，为深陷降级危机的美因茨献上胜利礼物. April. 08, 2024 08:16. by 金培中 wanted@donga.com. 李在城（美因茨）贡献包括多粒进球在内的3个攻击点，表现异常活跃，给深陷降级危机的球队带来了宝贵的胜利。 6日，李在城在与达姆施塔特队的2023~2024赛季德甲联赛主场比赛中攻入2球，助攻1次，帮助球队以4比0完胜对手。至此，李在城在本赛季联赛中攻入4球，并有3次助攻，其中2粒进球和3次助攻是在最近5场比赛中取得的。 当天上半场第33分钟，李在城头球助攻队友安雷亚斯•汉克奥尔森攻入一球。在球队2比0领先的下半场第35分钟，他拍马赶到门前，接到队友来自禁区右侧的斜传球直接射门攻破对方球门。之后在下半场第39分钟，他在禁区弧顶用左脚射穿了对方球网。这是李在城自去年2月12日与奥格斯堡队的比赛后，时隔14个月再次在德甲联赛中单场攻入2球。 凭借当天的胜利，美因茨队将积分增加到23分（4胜11平13负），以领先第17位的科隆队（22分）1分的优势排在积分榜第16位。同一天，科隆队也以2比1战胜了波鸿队。在共有18支球队参加的德甲联赛中，第17、18名将在下个赛季降入乙级联赛。第16名球队只有在与乙级联赛第3名球队的升降级附加赛上获胜，才能在下个赛季继续留在甲级联赛。当天输给美因茨队的达姆施塔特队（积14分）排在倒数一名第18位。美因茨在最近3场比赛中以2胜1平的成绩处于上升趋势。 拜仁慕尼黑队的中后卫金玟哉当天在与海登海姆队的比赛中，时隔5场比赛再次首发出场，但球队最终以2比3负于对手。拜仁虽然在上半场以2比0领先，但是进入下半场后防守崩溃，连丢3球。拜仁队实现德甲11连冠实际上已无望。截止到7日，排名第2位的拜仁队（积60分）本赛季还剩下6场比赛。同样还剩下6场比赛的领头羊勒沃库森（积76分）只要赢得其中任何一场比赛就能捧起冠军奖杯。

한국어