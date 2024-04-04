建设业若想结束“4月危机论”，首先要进行先发制人的结构调整. April. 04, 2024 07:40. . “都说议会选举结束后会如何如何，但政府不是那样办事的。” 这是国土交通部长朴庠禹2日在就任100天记者见面会上说的话。这断然否定了最近脍炙人口的“建设业界4月危机论”的可能性。这与总统室断言“（危机论）完全没有可能”如出一辙。 2022年底乐高乐园事件当时，建设业界危机论也盛行一时。甚至出现了明确标明具体企业名称的“破产建设公司名单”。但像连锁破产一样的炸弹并没有爆炸。这次也会像当时一样以“小道消息”结束吗？ 朴庠禹在座谈会上表示：“以2月底为基准，开工、销售、入住量比去年有了相当大的改善，因此对硬着陆的担忧松了一口气。”但统计所说的现实与朴庠禹的发言有很大的出入。未出售住宅在2月份达到64874套，自去年12月以后连续3个月增加。被分类为恶性公寓的竣工后未出售公寓数量，也自去年8月以来连续7个月增加。1、2月累计开工、销售、竣工都比去年同期有所增加，但许可反而有所减少。 难以对销售和竣工的增加持肯定态度。因为，如果增加的物量无法消化，只能原封不动地堆积在未出售清单上。最近，地方从最初销售开始就提出无偿提供期权、中期付款无利息等优惠的事例比比皆是。也就是说，从一开始就使用了过去确定未达标后使用的营销手段。其中，有些企业一直推迟认购，直到市场恢复为止，但临近工程结束的时候，不得不进行认购。 3月28日政府出台的“建设景气恢复支援方案”也与政府的“口径”相距甚远。在对策中，政府为了购买地方未出售住宅，复活了企业结构调整房地产投资信托证券（CR REITs），并通过韩国土地住宅公社投入3万亿韩元，购买建设公司拥有的土地。这些都是2009年金融危机后建设景气持续低迷、约10年前建设公司面临大量破产危机时使用的处方。 当然，为了防止优秀企业倒闭，这是必要的对策。但与金融危机时不同。当时，政府采取了建设公司结构调整的猛药处方，并使用了这样的支援政策。但现在看不到诱导建设公司自救努力的对策。 即使危机论尚无实锤，如果现在不考虑减少建设产业泡沫的对策，这种危机论随时都会反复出现。应该改变几乎不花自己钱就借债或用出售资金进行事业的建筑公司的事业方式。如果建设景气好转，在没有正确的事业性分析的情况下“盲目贷款”的金融机构的营业形态也应该寻找切断的方法。 现在的“4月危机论”之所以得到支持，有可能是因为本应在2022年爆炸的炸弹没有爆炸。当时也在小道消息上榜的泰荣建设虽然挺住了1年，但最终还是进入了企业改善工作。该动用锄头的事情，不能上铁锹。不，必须有不仅不能阻止、还会进一步扩大事态的危机感。

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