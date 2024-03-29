现代汽车在国内投资68万亿韩元、LG投资100万亿……政府必须通过放宽规制来清除绊脚石. March. 29, 2024 07:27. . 现代汽车集团和LG集团等国内大企业为了应对急剧变化的全球产业环境，确保未来增长动力，前天发表了大规模投资和聘用计划。现代汽车集团表示，从今年开始到2026年为止的3年间，将在国内投资68万亿韩元，聘用8万名员工。将焦点放在了未来航空移动、无人驾驶、机器人等未来产业投资上。LG集团也表示，到2028年为止的5年里，将在国内投资100万亿韩元，把一半左右的资金投入到人工智能（AI）和生物、电池等领域。 去年经济增长率仅为1.4%，担心长期低增长的情况下，比起海外，企业扩大国内投资是值得欢迎的事情。此前，三星、SK也表示，到2047年为止，将分别投资500万亿韩元和122万亿韩元构建半导体巨型集群。企业的投资和雇佣也将有助于解决青年就业岗位的渴望。现代汽车预测，除了直接雇佣外，国内零部件产业还将增加雇佣11.8万人，LG也期待创造3.5万至4万人的雇佣岗位。 在经营环境不确定的情况下，对于积极增加投资的企业们的决断，现在该政府和政治圈做出回应了。政府此前曾多次承诺要打破阻碍企业活动和投资的“杀手锏规制”，但目前还没有达到企业能够感受到的水平。韩国经营者总协会以全国30人以上的515家企业为对象进行了调查，结果显示回答“今年规制环境会改善”的只有15.0%，反而比去年（20.1%）更低。 另外，为鼓励企业投资的税制和财政支援也不尽如人意。发达国家对半导体最多支援数十万亿韩元规模的天文数字的补助金，但韩国却止步于税额减免等间接支援。政府前天出台了对尖端战略产业特色园区的支援方案，但只是集中支援基础设施建设，并没有包括企业所希望的补助金支付方案。 从现在开始，政府要通过积极的规制改革和果敢的支援，营造企业可以放心投资的环境。为此，首先要修改重大灾害处罚法、僵硬的每周52小时工作制等韩国独有的加拉帕戈斯（Galapagos）规制。驻韩美国商工会议所也曾指出，由于这种规制，企业不愿意去韩国。如果不能打开企业投资的大门，摆脱低增长局面和创造工作岗位将变得遥遥无期。

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