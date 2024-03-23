孙兴慜：“只要国家队需要我，我就会拼尽全力在赛场上奔跑”. March. 23, 2024 08:01. by 姜泓求 windup@donga.com. “这个问题真的很难回答。” 21日，在首尔世界杯体育场举行的与泰国队的2026北中美（美国、墨西哥、加拿大）世界杯亚洲区第2轮预选赛（1比1战平）后，站在共同采访区的韩国国家足球队队长孙兴慜（32岁•托特纳姆热刺队）一时说不出话来。面对‘听说有一段时间曾考虑过从国家队隐退…’的提问，孙兴慜略显犹豫，他表示：“如果只考虑我个人的想法，真的会放弃（国家队）的。那种心情已经近在眼前了。”但他马上表示：“我从来没有认为国家队这个位置是理所当然的。希望能成长为坚强的人，不再有这种脆弱的想法。” 孙兴慜在上个月的亚洲杯半决赛中0比2负于约旦队被淘汰后表示“我今后是否还能在国家队继续比赛，有必要考虑一下了”，暗示将退出国家队。据悉，此后孙兴慜向父亲（SON足球学院主教练孙雄正）以及朴智星（全北队技术总监）、车斗里（前国家队助教）、奇诚庸（FC首尔）等国家队前辈征求了意见。孙兴慜当天表示，“很多人的助威给了我很大的力量。想遵守和球迷们的约定。只要身体条件允许，只要国家队需要我，我就会拼尽全力在赛场上奔跑。” 韩国队在亚洲杯上经过苦战被淘汰出4强后，孙兴慜和李刚仁（23岁•巴黎圣日耳曼队）在与约旦队的半决赛前一天发生肢体冲突的事实被曝光，给韩国队带来了巨大的冲击。但是此后李刚仁不仅向孙兴慜等代表队选手道歉，还向国民道歉，此次也加入国家队一起出场比赛，队内气氛似乎已经整理好。孙兴慜还传达了球队的气氛，“我想对球员们努力团结在一起的样子表示感谢。”在与泰国队的比赛中首发出场的孙兴慜，与下半场替补上场的李刚仁在比赛中搭着肩膀等，表现出了积极沟通的样子。

한국어