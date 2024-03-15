开放人工智能：“下半年普通人可以使用文生视频模型SORA”. March. 15, 2024 08:10. by 金夏京记者 whatsup@donga.com. 开放人工智能研究中心今年2月公布的文字生成视频人工智能服务“SORA”，最早从今年下半年开始普通人也可以使用。 据《华尔街日报》当地时间13日报道，开放人工智能的首席技术官米拉·穆拉蒂在接受该报采访时表示：“今年（大众）可以使用SORA。也有可能是几个月之后。”SORA是只要输入文本，就可以制作最长1分钟长视频的人工智能服务。也可以用现有的图像生成视频。目前只有部分创作者可以有限地使用。 穆拉蒂表示，为了将SORA生成的视频制作得更真实，计划整合音响。另外，还在考虑允许使用者编辑SORA生成的视频内容的方案。在视频中，将加上与实际进行区别的水印，并禁止生成名人、政界人士等公众人物的形象。

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