帮助北韩伐木工的韩国传教士因“间谍嫌疑”在俄罗斯被捕. March. 13, 2024 07:53. by 申晋宇 niceshin@donga.com. 据悉，今年年初俄罗斯当局以间谍嫌疑逮捕并拘禁了韩国人，被拘留的韩国人白某在俄罗斯沿海州的符拉迪沃斯托克（海参崴）作为传教士活动，参与了解救当地脱北者等工作。白某被捕时，他的妻子和当地商社的分社长韩国人A某也被逮捕，但两人目前已被释放。据悉，韩国当局掌握了北韩今年年初要求俄罗斯加强对当地脱北者的控制等情况。 12日，据多名政府消息灵通人士透露，白某是国内某社团法人（弱势群体支援团体）海参崴分会的成员。据悉，白某曾在中国从事传教士活动，2020年通过陆路来到俄罗斯，向当地北韩伐木工人等支援医药品、服装等生活必需品。韩国政府消息人士表示：“白某在当地向脱北者进行传教活动，并展开了营救脱北者的活动。”据了解，白某从2020年开始在沿海州创办了一家旅行社，但具体活动与否尚未得到确认。 俄罗斯官方媒体《塔斯社》12日（当地时间）报道说，白某介绍自己是作家后，从消息人士那里得到了俄罗斯国家机密。虽然俄罗斯主张这是间谍嫌疑，但实际上很有可能是以脱北者支援活动等为由逮捕了白某。俄罗斯从去年开始对帮助脱北者的韩国人团体、脱北中间人等进行了森严的监视。据悉，特别是在最近日益密切的朝俄关系下，北韩于今年年初向俄罗斯当局提出了加强管制脱北者等要求。 上个月，俄罗斯联邦安全局（FSB）以文件形式通报了白某被捕的事实后，韩国政府正以公馆为中心提供领事协助等。

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