执政党“花式淘汰”惹争议，“下游10%如接受风险选区可除外”. February. 22, 2024 07:52. by 申娜莉记者、赵权亨记者 journali@donga.com、buzz@donga.com. 国民力量党公推管理委员会21日开始对现任议员评价中被归为“下游10%”的现任议员进行淘汰通报。当初在公推委员会进行的4个区域中排名下游10%的现任地区议员有7名。但国民力量党公开表示：“即使被归为下游10%，如果改变选区接受风险选区之行，也不属于淘汰对象。”据悉，7人中还包括宣布不参加议会竞选的议员。如果除去接受风险选区重新部署的现职议员，预计实际淘汰规模将达到三到四人左右。公推委员会从下午开始接触淘汰对象，但计划不对外公开。该党相关人士批评称：“这是可有可无的‘小伎俩’淘汰。会引发‘淘汰大换血’无用论。” ● “实际遭淘汰的现职议员将少于7人” 国民力量党事务总长张东赫当天接受记者采访时，被问到“如果属于下游10%的人根据党的要求调整选区，是否会被排除在淘汰处罚之外”时，他答道：“已经转换选区的人不会进入现任议员评价对象。”这是在公开表示，被淘汰的现职议员将少于当初公推委员会公布的7人。执政党相关人士指出：“如果一方面标榜‘系统公推’，同时又把淘汰对象现职议员重新安排到选区，那么排除在淘汰对象之外是前后矛盾的。”直到当天全国253个选区中的164个（65%）结束公推方式为止，还没有出现选区现职议员遭淘汰的事例。 根据党的要求重新分配选区的议员有：釜山的五选议员徐秉洙（釜山镇甲→北、江西甲）和庆尚南道的三选议员金台镐（山清、咸阳、居昌、陕川→梁山乙）、赵海珍（密阳、宜宁、咸安、昌宁→金海乙）、首尔的四选议员朴振（江南→西大门）等4人。 综合《东亚日报》的采访来看，淘汰对象中包括宣布不参加议会选举的金熙国议员（再选·军威、义城、青松、盈德）。党内相关人士对此表示怀疑称：“只有从有参选意志的人物中剔除出来，才具有淘汰的意义，加入不参加竞选的议员无异于‘小伎俩’。这是有大换血的意志吗?”有人指出，金熙国没有申请公推，也不是面试对象，因此淘汰宗旨已经褪色。 大田、忠清北道、忠清南道预定淘汰1人，该地区所属的李明洙议员（四选，忠南牙山甲）召开记者会抗议称：“请正当地进行竞选。” ● 有人指出：“这是推迟淘汰、逃避责任的竞选” 国民力量党计划以20日为基准，在61个地方展开竞选人之间的竞选。该党的立场，是可以通过竞选对现职议员进行大换血。但也有人指出，竞选通常对知名度较高的现任议员有利，因此党领导层被指“逃避责任的竞选”。有人批评，在议会选举即将到来之际，将党聘请的人士派往目前为共同民主党所占的风险选区，再加上让现任议员们进行竞选，与“获胜的公推”相去甚远。除了前任部长、次官等之外，执政党从去年9月起引进的37名人才中有14人申请了公推，但包括紧急对策委员具滋龙（首尔阳川乙）在内共有3人参加竞选，5人尚未确定公推。 也有人认为，相比人事改革，国民力量党改为维持最低限度的淘汰基调，是为了在21届国会剩余期间进行的争论焦点案件表决，防止脱离。韩和甲议员在接受《东亚日报》电话采访时表示：“可以是由于有《双特检法》的表决，为了不让现任议员被淘汰，人为地拼凑7名（被淘汰）议员吧？” 改革新党在发言人的评论中称：“‘现役淘汰’为零与金建希女士的特检案处理不无关系。”政策委员会议长金勇男指出：“可能是因为金建希女士的特检法，几乎全部现役议员都带着走的。”

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