柳贤振时隔12年重返国内赛场，与韩华签订4年总价170亿韩元的合同. February. 21, 2024 07:35. by 黃奎引 kini@donga.com. “韩国怪物”柳贤振（37岁•照片）时隔12年再次穿上韩华队的橙色队服。20日获悉，职业棒球韩华队与决定重返国内联赛的柳贤振签订了4年合同，合同金额为170亿韩元，创下了职业棒球历史最高纪录。韩华俱乐部计划在与柳贤振调整详细的合同条件后正式宣布其重返国内赛场。 在此之前，自由签约选手（FA）梁义智（37岁）在2022年赛季开幕之前与斗山队达成了“4+2”总价152亿韩元的最高额合同。柳贤振通过Posting（非公开竞争投标）系统进军美国职业棒球大联盟（MLB），因此与MLB不同，他在韩国职业棒球界虽然不是FA身份，但在刷新身价最高纪录方面并没有成为绊脚石。柳贤振在MLB的11年间共赚了1.2138亿美元（约1624亿韩元）。 柳贤振2020年与多伦多蓝鸟队签订4年合同，但在上个赛季结束后获得了FA资格。柳贤振的经纪人斯科特•波拉斯在去年MLB冬季会议时曾表示，“MLB球队对柳贤振非常关注。柳贤振明年也将在美国投球，而不是韩国。”2022年6月接受手肘尺骨侧附属韧带重建手术（汤米-约翰手术）后，于去年8月重返MLB的柳贤振也表示想留在美国舞台。 此后，波士顿、巴尔的摩、圣地亚哥、旧金山等球队被提名为下一站，但MLB的30支球队全部进入春季集训日程后，也没有听到签约消息。在此期间，老东家韩华队积极展开“求爱作战”，成功动摇了柳贤振的心。目前正在韩国准备赛季的柳贤振计划前往韩华队设立第2次春训的冲绳与选手团会合。 在美职棒大联盟韩国选手中曾是“大哥”的柳贤振重返国内的消息也传到了正在春季集训的选手们那里。今年加盟圣地亚哥教士队的高祐锡（26岁）说：“此前看到有报道称有望来我们球队，感到非常遗憾。”同队的金河成（29岁）也遗憾地表示：“如果和我们队签约的话，祐锡会特别喜欢的。”李政厚（26岁•旧金山巨人队）表示：“我认为这是前辈深思熟虑的结果。我会为他加油的。” 柳贤振毕业于仁川东山高中，在进入职业联赛的2006年同时斩获新人奖和最有价值球员（MVP），成为了韩华队的“王牌选手”。在韩国职业棒球42年的历史上，同时获得新人奖和MVP的只有柳贤振一人。柳贤振在此后的7年里只在韩华队效力，共取得了98胜（52负）、平均责任失分2.80、1238个脱三振的成绩。 2012年赛季结束后宣布挑战MLB的柳贤振通过非公开竞标系统进入洛杉矶道奇队后，立即进入了2013年开幕参赛名单。同时，在韩国职业棒球出身的选手中，他成为第一个不经过二流职业联赛（美职棒小联盟）直接征战顶级联赛的选手。此后，柳贤振除了恢复性出场外，从未参加过二流职业联赛。 柳贤振在MLB的总成绩为78胜48负、平均责任失分3.27、脱三振934个。韩国出身、MLB总胜场数比柳贤振多的投手只有“韩国特级”朴赞浩（51岁）一人。在MLB取得124胜（98负）的朴赞浩在2012年加入韩华队，与柳贤振一起效力1年后结束了选手生涯。

한국어