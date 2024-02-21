“集体辞职VS吊销执照”……必须回归医院，通过对话解决问题. February. 21, 2024 07:33. . 全国大型医院的核心人力实习医生（见习医生和住院医生）为反对政府的医科大学扩招计划，集体递交了辞呈，从昨天起拒绝诊疗。据政府统计，在全国221家进修医院工作的1.3万名实习医生中，约有一半提交了辞职书，其中1630人离开了医院。政府表示，如果不顾返岗命令不回到岗位，将进入吊销执照的处分程序，持续着强硬应对的基调。 由于医生和政府之间的极端对立找不到出口，重症患者的手术接连被取消，急诊室陷入了瘫痪状态。首尔峨山医院挂出了除心脏骤停患者等外不能在急诊室进行诊疗的通知。从蔚山大学医院的区域急救及外伤中心开始，地方的定点医院也纷纷中断了急救室的运营。在仁川发生的败血症患者在给25处打电话后，才好不容易在首尔国立中央医疗院接受了治疗。由于没有医生，无法接受截肢手术，怀上双胞胎的产妇因剖腹产手术延期而急得直跺脚。比任何人都清楚医生离开急诊室和手术室会发生什么悲剧的人怎么能这样呢? 政府表示这次不会让步，会根据法律和原则进行应对。此前，政府软弱应对三次医生罢工，助长了“政府无法战胜医生”的自满。但是，仅靠强硬一边倒的应对，很难立即阻止人员伤亡。虽然政府此前通过28次医政协商机制协商了医科大学扩招规模，但医生们主张，“扩招2000人”的政府方案闻所未闻，政府执意单方向推进政策。医生们要回到急诊室和手术室患者身边，政府也要通过与医生们的对话，寻找摆脱医疗大乱的出路。 全国40个医科大学校长团体表示，“如果一次性把医科大学入学名额增加2000人，就很难进行适当的教育”，并提出了对策性的扩招规模等，医科大学有必要扩招的主张在医生们之间也在得到支持。对于加强必需医疗的必要性也没有异议。希望以医政之间的共识为基础，缩小分歧，扩大契合点。固守固守明显会两败俱伤的“弱鸡游戏”，才是负责国民健康的当事人们必须避免的臭招和下策。

한국어