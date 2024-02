小偷用一杯啤酒钱卖掉的麦卡特尼吉他,时隔51年后重新找回. February. 19, 2024 07:40. by 金宝拉记者 purple@donga.com. 15日,《卫报》等媒体报道称,英国传奇乐队“披头士(亦称甲壳虫)”的成员保罗•麦卡特尼(照片)时隔51年重新找回了1972年10月被盗的贝斯吉他。麦卡特尼的发言人当天在麦卡特尼的官方网站上表示:“1972年被盗的他的‘1961年型霍夫纳500/1贝斯吉他’回来了。” 麦卡特尼在无名时期的1961年在德国汉堡的夜总会演奏时,花了30英镑(约5万韩元)购买了左右对称的独特形状的德国产乐器。他过去在接受采访时说:“足够便宜,我能够买得起”,“刚买完就爱上了这把吉他。它拥有丰富的音色。” 他在组建披头士乐队后,在《Twist and Shout》、《Love Me Do》等热门歌曲的演奏上使用了该贝斯吉他。但是1972年,在英国伦敦兰仆林(Ladbroke Grove)一带停放的面包车的后座上放置了该贝斯吉他,结果被盗。 长期询问吉他行踪的麦卡特尼去年向制造企业霍夫纳提出了寻找吉他的要求。霍夫纳通过网站和社交媒体等开始了“寻找丢失的贝斯(lost bass)”项目。同年9月,英国南部黑斯廷斯的居民提供线索称“家中的阁楼里有古老的贝斯吉他”,并确认是麦卡特尼的乐器。 霍夫纳方面公开表示,乐器小偷从附近的小酒馆老板那里收取零钱和免费啤酒后将其出售。之后被转移到黑斯廷斯,至今为止一直呆在举报人的家中阁楼内。霍夫纳方面接着说:“乐器几乎完好无损地保存着。虽然需要一些修理,但还能进行演奏。” 部分人预测,如果该乐器被拍卖,其价格将比2020年以490万英镑(约82亿韩元)出售的美国乐队“涅槃乐队”主唱科特•柯本曾使用的吉他更贵。过去,披头士乐队的其他成员约翰•列侬在1963年吉他被盗,数十年后重新找回。该吉他在2015年的拍卖会上以190万英镑(约32亿韩元)的价格成交。

