像傻瓜一样笑看世界. February. 08, 2024 07:37. . 图为，身穿带驴耳朵的连帽上衣的男子正露出牙齿微笑。左手遮住了半边脸，右手拿起了眼镜。左臂抱着带有脸部形状的手杖。衣服是芥末色和红色的双重颜色，戴在头上的帽子中央像恐龙一样有突起。这个穿着滑稽服装的男人是谁，他为什么笑成这样？据悉，这幅画的题目是《笑的傻瓜》（1500年左右•照片），虽然没有签名，但该作品是由15世纪在荷兰阿姆斯特丹活动的画家雅各布•科尔内利斯所画。虽然只看题目就觉得画的是智力低下的男人，但穿着却像是小丑的服装。他模仿傻瓜的样子逗笑了观众。左臂上戴着的木拐杖是名为“玛洛特（Marotte）”的道具棍子，末端雕刻着傻瓜的头部。也许是为了让观众们开心而制作的。有时在空中挥舞，有时拍打地面集中注意力，有时刺伤特定人。右手拿着的眼镜也没有玻璃镜片，看起来像是装饰用的道具。 最引人注目的是遮住脸的手和他的笑容。一般来说，如果目击到过于惊讶、可怕或尴尬的场面，就会用双手遮住脸。出于好奇心，可以从指缝中窥视。但是这个小丑用左手遮住半边脸，凝视着正面，露出了笑容。 荷兰谚语中“从手指间看”一般意味着允许不被允许的事情发生或视而不见。也许，画中男人的笑容是在面对世界的矛盾和不合理，却要视而不见的情况下爆发的自嘲。 傻瓜的笑容也象征着人生无常。在幸福和悲伤之间惊险游走如钢丝般的干笑让人联想到世俗欲望的追求是徒劳的。画家好像在说“如果像傻瓜一样哈哈大笑，愤怒、悲伤、绝望也会消失”。

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