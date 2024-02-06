“这就是我转会到LIV的理由”，拉姆在LIV出道舞台上获得27亿韩元. February. 06, 2024 07:47. by 姜泓求 windup@donga.com. 男子高尔夫世界排名第3位的琼•拉姆（30岁•西班牙•照片）在LIV高尔夫出道舞台上获得了团体赛冠军。 5日，拉姆在墨西哥普拉亚德尔卡曼的变色龙高尔夫球场（71杆）举行的LIV高尔夫2024赛季揭幕战—玛雅科巴站比赛中，3轮比赛最终成绩为低于标准杆10杆共203杆，在个人赛上并列位于第3位。他落后最终以低于标准杆12杆共201杆的成绩夺冠的华金•涅曼（智利）两杆。虽然拉姆在13~15号洞连续抓到3支小鸟，展开了最后的追击，但在17、18号洞连续吞下柏忌，远离了个人赛冠军。但是拉姆在与蒂勒尔•哈顿（英格兰）、基伦•文森特（津巴布韦）、凯洛普•苏拉特（美国）组成的“十三军团”，在团体赛中以低于标准杆24杆的最终成绩登上了冠军宝座。他们以4杆优势领先去年获得最终战团体冠军赛冠军的“压榨队”。新签LIV高尔夫后，拉姆在出道舞台上通过个人赛（125万美元）和团体赛（75万美元）奖金共收获了200万美元（约27亿韩元）。 拉姆在比赛结束后表示：“如果是其他比赛，结尾不好的话会生气，但是在这里（团体赛冠军）有值得庆祝的事情，所以非常好。这就是我转会到LIV高尔夫的理由。”据悉，去年在美国职业高尔夫（PGA）巡回赛上，包括大满贯赛事大师赛在内共获得4个冠军的拉姆，以最高6亿美元（约7989亿韩元）的巨额签约金转会到了LIV高尔夫。 涅曼在与加西亚（西班牙）的4次延长赛后成功抓下小鸟球，捧起了个人赛冠军奖杯。涅曼在个人赛上首次夺冠（400万美元），加上团体赛第三名（12.5万美元），共获得了412.5万美元（约55亿韩元）的奖金。

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