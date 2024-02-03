朝鲜再次向西部海域发射巡航导弹，9天进行4次挑衅. February. 03, 2024 07:26. by 高道艺记者、孙孝周记者 yea@donga.com、hjson@donga.com. 朝鲜2日上午11时许向西部海域发射了多枚巡航导弹。这距离1月30日在平安南道南浦一带向西部海域发射巡航导弹“箭-2型”仅隔3天。朝鲜自1月24日起发射巡航导弹，到当天为止，在短短9天内先后4次往返于东西部海域，用巡航导弹进行了露骨的武力示威。 韩国军联合参谋本部当天表示：“发现了多枚巡航导弹，韩美情报当局正在进行精密分析。”韩国军方倾向于该导弹很有可能是在平安道南浦内陆发射的。另外，也不排除不是从陆地而是从海上潜艇发射的可能性，正在进行分析。从去年底起持续进行连锁巡航导弹挑衅的朝鲜，似乎在威胁称，可以实战部署这种可以进行低高度、超精密打击的导弹，随时可以打击韩国全境。 据朝鲜官方媒体当天报道，朝鲜国务委员长金正恩视察建造军舰的南浦造船厂时强调：“在加紧准备战争的过程中，加强海军武力是最大的问题。”也就是说，金正恩有可能是直接前往发射巡航导弹的南浦，鼓励开发核潜艇等核战略武器。据媒体报道，金正恩此前还详细听取了2021年劳动党第八次党代会当时决定的各种舰船的建造实态和新计划事业准备情况等报告。金正恩还表示：“必须在5年计划期间内无条件执行计划的船舶建造项目。” 朝鲜在第八次党代会上发表了国防力量发展五年计划，提出了“五大任务”等，其中“拥有核潜艇和水下发射核战略武器”是其中之一。1月28日，朝鲜表示，对核动力潜艇建造事业的执行方案做出了“重要的结论”，因此有人提出，就核动力潜艇开发问题，可能已经确定了具体的建造方案等。

한국어