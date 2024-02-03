美国商业房地产低迷，金融圈成“恐怖”发源地……NYCB股价在两天内下跌一半. February. 03, 2024 07:26. by 金玹秀 kimhs@donga.com. 随着美国商业房地产萧条，银行亏损浮出水面，不仅是美国，日本、欧洲银行也受到了打击。据诊断，仅今年到期的贷款规模就达720万亿韩元，其中大部分面临亏损的危险。全球银行在最近的业绩发表中表示，商业房地产危机正在因业绩恶化而现实化，部分银行的股价在两天内下跌了一半。 美国中型银行纽约社区银行（NYCB）被认为是恐怖的发源地。上月31日（当地时间），因担心写字楼等房地产贷款出现亏损，公司股价暴跌37.7%，1日也下跌了11.1%。日本AOZORA银行和德国德意志银行、瑞士宝盛银行也接连警告了商业房地产的损失。AOZORA银行的股价在最近5天里暴跌了32.4%以上，银行行长也表示要引咎辞职。宝盛银行银行行长当天也辞职了。 古根海姆投资管理公司首席投资官安妮•沃尔什最近在达沃斯论坛上表示：“商业房地产的痛苦才刚刚开始”，指出金融圈的危机状况可能会持续一段时间。

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