蔚山“盘龟川岩刻画”申请列入UNESCO世界遗产名录. February. 01, 2024 08:00. by 史智媛记者 4g1@donga.com. 被称为史前时代韩国人的记录画的蔚山“盘龟川岩刻画”将挑战登载联合国教科文组织（UNESCO）世界遗产名录。文化遗产厅31日表示，为了将蔚山蔚州郡盘龟川岩刻画列入明年的联合国教科文组织世界遗产名录，已向世界遗产中心提交了申请书。盘龟川岩刻画是分别被指定为国宝的“蔚州川前里刻石（刻有文字或花纹的石头•照片）”和“蔚州大谷里盘龟台岩刻画”的统称。 1970年发现的川前里刻石与几何学花纹和鹿、半人半兽一起，留有被推测为新罗法兴王代的刻字，是研究6世纪新罗史的重要资料。1971年发现的盘龟台岩刻画在高4米、宽10米的岩盘上画着鲸鱼等狩猎场面。这是韩国国内史前时代岩刻画遗址中最古老的，是能够了解史前人们生活状况的重要资料。 文化遗产厅解释说：“盘龟川岩刻画是集新石器时代到新罗时代韩半岛东南部沿岸地区人们的审美表现和文化变化于一身的文化遗产。”如果盘龟川岩刻画被列入世界遗产名录，将成为继去年9月被列入世界遗产的伽倻古坟群之后，韩国的第17个世界遗产。 此前，盘龟台岩刻画每到梅雨季节都会被淹没，因此有人担心会毁损，围绕解决方案长期争论不休。最近才决定了在泗渊水库设置水闸调节水位的方案。

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