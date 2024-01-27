“害怕进行选举运动”，政客们患“遇袭恐惧症”. January. 27, 2024 07:53. by 金恩智记者、李承佑记者 eunji@donga.com,raul1649@donga.com. 在距离4月10日议会选举还有75天之际，针对政界人士的政治恐怖袭击接连发生，导致政界出现了“害怕成为模仿政治恐怖袭击的对象”和吐露“遇袭恐惧症”的声音。随着选举日的临近、公开游说日程的增加，与选民的接触也越来越多，有人担心会出现模仿犯罪的受害者。 共同民主党首都圈选区一名初选议员26日在通话中表示：“因为是新年，有很多不同场合，我在考虑是不是应该减少日程。一个人走动也有点不安，所以短暂的日程也和辅佐团同行。家人和周围人也很担心。”国民力量党某选区议员也表示：“回家时经过偏僻的地方，可能会无缘无故地担心。随着议会选举临近，通过街头游说与选民见面的事情也会越来越多，如果为了警卫而增加随行人力，担心会与居民产生距离感。” 要求朝野政党领导层必须制定解决方案的呼声也层出不穷。共同民主党所属一名议员表示：“有必要严惩暴力行为，在政治圈内进行自正自肃，制定应对变化的制度和指导方针。各党的领导层应该从此次议会选举公推过程开始遵守。”共同民主党党代表政治恐怖对策委员会当天上午在国会举行会议，表示：“希望国会议长和朝野两党组成特别委员会，从国会的角度制定政治恐怖对策。” 警方决定以接连发生的袭击事件为契机，加强对政界人士的人身保护。以国民力量党、共同民主党代表（党首）为对象，正在运营近距离人身保护组，对于改革新党代表李俊锡和新未来人才委员长李洛渊，也在讨论提前安排人身保护组的方案。另外，对于街头游说等危险度较高的情况，管辖警察署长将亲自到现场迅速应对，并加强盘问。 但是，政界担心“加强警卫的措施稍有不慎就会引发议员特权争议”。国民力量党院内领导层相关人士表示：“安全问题固然重要，但似乎与最近要求取消议员特殊照顾和提高道德标准的氛围不符，因此非常谨慎。”党内特别是紧急对策委员长韩东勋提出了放弃不逮捕国会议员的特权，因此应该更加慎重。共同民主党相关人士表示：“最近也出现了尹锡悦总统过度警卫的争议，如果加强对政界人士的警卫，可能会受到政界人士特权的批评。”

한국어