奔来的灰犀牛和低出生率危机. January. 22, 2024 07:54. . “要想办法避开突如其来的犀牛，这与无数领导人寻找摆脱迫在眉睫的危机的方法相似。如果扭曲的诱因和有意乐观相结合，就会产生全面否定危机的冲动。” ——米歇尔·布克《灰犀牛来了》 米歇尔·布克的《灰犀牛来了》以多个案例为例，系统地说明了把危险因素具体化并进行应对的方法，这是一本将危机作为增长跳板的慧眼的书。在该书中，“灰犀牛”被定义为，在本来可预测性较高的危机中，人们错失良机，其冲击形成“巨大的危险”。重达2吨的巨大犀牛冲向我们，如果不能躲开，后果不堪设想。 虽然应该察觉到灰犀牛这一未来的威胁，但正如俗语“亡羊补牢”一样，往往因为认识危险太晚而应对，已经无济于事。其理由是，在日常生活中遇到难题时，本能地退缩和回避，执着于短期成果的组织系统。相反，为了不碰到愤怒的犀牛，强调如果远离，早早选择正确的方法，就可以避免其危险，也能得到完全不同的结果。 读完这本书，韩国的严重的低生育、高龄化现象就会迅速浮现在脑海中。外国媒体曾提到“与黑死病猖獗后人口骤减的14世纪中世纪欧洲相比，韩国人口可能会更快地减少”，可见超低生育现象毫无由来。2022年全国市郡区中，消失危险较大的地方自治团体达113处。相关地方自治团体因人口减少，财政恶化，服务基础设施缩小，生活质量下降，向首都圈集中的现象更加严重。 为了不撞上跑来的灰色犀牛，要在短期内制定综合对策。另外，要大幅增加生育体感度高的现金支援，带动国民个人的意识变化和行动。

한국어