第22届议会选举非法舆论调查首次被罚款3000万韩元. January. 20, 2024 07:50. by 金埈馹 jikim@donga.com. 中央选举管理委员会下属的选举舆论调查审议委员会对在政党支持率调查中动员家人和熟人填补回答人数、歪曲回答内容的舆论调查企业征收了罚款。议会选举在即，在调查质量下降的舆论调查歪曲民意的忧虑日益加深的情况下，与第22届议会选举相关征收罚款尚属首次。 审议委员会19日表示，已确认去年10月实施第22届议会选举相关政党支持率和国政悬案调查的舆论调查企业A公司违反舆论调查标准的事实，并处以3000万韩元的罚款。据审查委员会透露，A公司为了进行舆论调查，将通信公司根据地区、年龄、性别等随机接收的虚拟号码更换为家人和熟人名义的手机号码，进行了调查。据调查，发生这样的事情，是因为应答者人数未能达到当初目标的。审查委员会相关人士表示：“家人和熟人占全体回答的1%-2%。对性别、年龄、支持政党的回答内容也是虚假记载，歪曲了结果。” 选举管理委员会还揭发了以选举舆论调查为借口进行事前选举运动的舆论调查企业和选举候选人预定者。全罗北道审查委员会去年12月揭发了计划参加今年上半年举行的再选、补选候选人预定者B某与舆论调查企业C公司共谋展开“一人认知度调查”，并向检察机关告发。也就是说，B某为了宣传自己的名字，实际上进行了事前选举运动。 审查委员会相关人士强调：“选举舆论调查实施频率剧增，计划进一步加强针对自我监控及违反行为的审议和调查。特别是在党内竞选之前，对指示、劝诱、诱导性别、年龄等虚假回答的违法行为将采取严厉措施。”

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