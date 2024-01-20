韩国人正在从世界文化中的“客体”逐渐成为“主体”……来自《怒呛人生》导演的告白. January. 20, 2024 07:49. . “不要隐藏作为韩国人的认同感，如实表现出来吧。” 15日（当地时间），描绘韩裔移民生活中折射出的现代人的孤独和愤怒，引起全世界共鸣的奈飞电视剧《怒呛人生（BEEF）》在被称为“广播电视圈的奥斯卡”的黄金时段艾美奖颁奖典礼上，获得了最佳作品奖、最佳导演奖、最佳男女主角奖等8冠王。 在艾美奖颁奖典礼舞台上，每当《怒呛人生》作为获奖作品被提及时，都会再三回味这句话。这是去年8月在首尔江南区国际会展中心（Coex）举行的国际广播影像市场上作为演讲者出席的《怒呛人生》的导演李成真（音译）的告白。 “好莱坞真的改变了很多。 我出道时曾考虑过‘怎样才能写出美国人喜欢的文章’，但现在不是这样了。不仅是K-POP、电视剧、电影，对韩国人的集体经验本身也很感兴趣。不要隐瞒作为韩国人的认同感，如实表现出来吧。” 2008年出道的他当时苦恼着“怎样才能写出美国人喜欢的文章”的告白中，包含着即使不一一说明，只要是韩国人，也能一下子理解的很多意义和说明。因为可以推测出16年前韩裔移民在美国的地位和犹如“玻璃天花板”的世界舞台上的韩国文化资讯的位置。作为不是主体的“客体”，只能进行符合主体标准的创作活动的他的告白和艾美奖8冠王的荣誉相吻合，作为拥有同一“根基”的韩国人，感动倍增。 在李作家出道的2000年代，“艾美奖”等美国大众文化界的主要奖项对国内媒体来说还不是什么大新闻。因为几乎没有与“韩国”相关的作品。2005年国内媒体曾对艾美奖进行过“闪亮”的关注，那就是韩国女演员金仑珍出演的美国ABC电视台电视剧《迷失LOST》获得了当年艾美奖最优秀电视剧奖等双冠王。但是，由于韩国作品并没有获得获奖的荣誉，所以并没有以大篇幅进行报道。 从最近几年开始，随着电影《寄生虫》、电视剧《鱿鱼游戏》等横扫奥斯卡、金球奖等主要奖项，情况发生了变化。每当举行世界性颁奖典礼时，韩国相关作品和演员们都会入围主要奖项的提名名单，国内媒体文化部记者们不仅会调查资料，还会计划如何写报道，并构想版面。“艾美奖”、“金球奖”等不再是其他国家的故事，而是“我们”的故事。通过K-Contents的世界地位，可以切身感受到韩国人正在从世界文化中的“客体”逐渐成为“主体”。 电视剧《怒呛人生》第10集的小标题是《光的形象（Figures of Light）》。这句话取自瑞士精神科医生、著名心理学家卡尔•古斯塔夫•荣格的经典语录，“人并不是透过想象光的形象而开悟的，而是透过让黑暗变得有意识”。笔者认为，韩国文化资讯大放异彩的过程也源自于为了克服此前不被认可为世界主流的黑暗时间而不断努力的众多创作团队。以在此过程中积累的坚实感为基础，希望以后的活跃不是“昙花一现”，而是“长期上演”。

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