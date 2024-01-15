史上最糟糕的拖欠工资……坠入深渊的人们. January. 15, 2024 07:47. . 去年9月25日，雇佣劳动部长李正植和时任法务部长官韩东勋在政府首尔大厦记者室异口同声地说：“根除拖欠工资才是确立劳资法治的核心。”从那以后已经过去4个月。情况有没有好转呢？ 据雇佣部等透露，韩国去年的工资拖欠额有望创下历史最高值。从现场的声音来看，从去年起，小规模模具、零部件工厂密集的京畿富川市的工人抱怨拖欠工资的声音在增加。特别是，在不适用劳动标准法的5人以下的小型企业中，五六十岁的女性没拿到2-6个月工资的事例很多。地区劳动咨询师表示：“每天有10件左右的咨询。” 大多数受害者是低收入劳动者，拖欠工资一下子破坏了日常生活的基础。某一天突然没有工资，意味着要借生活费，不能偿还贷款，要减少孩子们的补习班。顾名思义，劳动者和家人一起跌入深渊。 美国将拖欠工资称为“偷窃工资（Wage theft）”。美国明尼苏达州对经常拖欠工资的情况，最多可判处20年有期徒刑等，法律处罚也比较严厉。 据美国劳动部的统计，去年美国拖欠工资的规模为1.5615亿美元（约2059亿韩元），受害者为13.5067万名。但去年韩国的工资拖欠额在1.7万亿韩元以上，预计受害者将超过30万人。经济规模（GDP、国内生产总值）是美国的15分之1，拖欠额达美国的8倍左右。 听一听现场的故事，可以推测出原因。拖欠工资由拥有司法警察权限的劳动监督官进行调查。但相比犯罪，作为个人债务关系进行处理的情况更多。一名劳动咨询师表示：“很多情况下，以企业主逃跑后不知道去向为由结案，或者在没有支付拖欠工资的情况下，怂恿‘不希望处罚，与社长协商’。”拖欠工资是“未经受害人同意不罚罪”。如果受害者不愿意处罚加害者，就不能处罚。市民团体“参与连带”在2021年报告中指出：“2007年引入‘未经受害者同意不罚’条款后，拖欠增加。需要减少劳动监督官过度怂恿协议的对策。” 根据《劳动基准法》，拖欠工资最多将被处以3年以下有期徒刑或3000万韩元以下的罚款。但实际上，很少有人进行审判，即使进行审判，实际处罚也只有平均200万韩元左右的罚款。没有得到的工资需要提起民事诉讼来领取，但明天生计渺茫的低工资劳动者很难长期纠缠于诉讼战。监督官没有调查意志，罚款比拖欠工资少得多，因此加害者逃跑或拖着是利益的结构。 可能是因为4个月前的发言而心虚，雇佣部最近随时提交“部长出面根除拖欠工资”的资料。去年1月，雇佣部也自吹自擂说：“为了应对农历新年，通过集中指导期间的运营，拖欠工资迅速得到解决。”今年集中指导期结束后也很有可能出现类似的资料。在此期间，在现场因拖欠工资而陷入深渊的劳动者正在增加。

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